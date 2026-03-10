Η Κιμ Γιο Γιονγκ, η επιδραστική αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, εξέδωσε στις 10 Μαρτίου έντονη προειδοποίηση για τις ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ–Νότιας Κορέας, χαρακτηρίζοντάς τες προκλητική πρόβα πολέμου που θα μπορούσε να προκαλέσει «αδιανόητα τρομερές συνέπειες» στην περιοχή.

Η δήλωσή της, που μεταδόθηκε από το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, ήρθε μία ημέρα μετά την έναρξη της άσκησης Freedom Shield 26. Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση διάρκειας 11 ημερών, από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου, περιλαμβάνει περίπου 18.000 Νοτιοκορεάτες στρατιώτες, μαζί με προσωπικό των ΗΠΑ και της Διοίκησης του ΟΗΕ.

Οι ασκήσεις είναι κυρίως επιτελικού χαρακτήρα, με προσομοίωση μέσω υπολογιστή, και έχουν στόχο τον έλεγχο της συνδυασμένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, συνοδεύονται από πρόγραμμα πεδίου με την ονομασία Warrior Shield.

Η Κιμ χαρακτήρισε το Freedom Shield ως «όχι ένα στρατιωτικό παιχνίδι αλλά μια προκλητική και επεμβατική προσομοίωση πολέμου που σαφώς σχεδιάστηκε και προγραμματίστηκε από εκείνους που επιδιώκουν την αντιπαράθεση με το έθνος μας». Τόνισε ότι οι ασκήσεις διεξάγονται σε «μια κρίσιμη εποχή κατά την οποία το παγκόσμιο πλαίσιο ασφάλειας καταρρέει ταχέως και πόλεμοι ξεσπούν παντού λόγω των απερίσκεπτων ενεργειών διεθνών παραβατών», αναφορά που θεωρείται ότι στοχεύει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Συγκρατημένη ρητορική και νέα θέση εξουσίας

Η δήλωση σηματοδότησε τα πρώτα δημόσια σχόλια της Κιμ Γιο Γιονγκ ως επικεφαλής του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, θέση που αναλυτές συγκρίνουν με εκείνη του γενικού γραμματέα του κόμματος. Η ίδια υπογράμμισε ότι η Βόρεια Κορέα θα αντιμετωπίσει τις απειλές μέσω «υπεύθυνης άσκησης αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων ειδικών μέσων που είναι αναπόφευκτα συντριπτικά και της ανάπτυξης καταστροφικής ισχύος».

Παρά την επιθετική διατύπωση, οι παρατηρητές σημείωσαν πως η ρητορική της παρέμεινε σχετικά συγκρατημένη. Δεν κατονομάζει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε προχωρά σε ρητές πυρηνικές απειλές. Επικεντρώνεται, ωστόσο, στη δέσμευση της Πιονγιάνγκ να κάνει τους αντιπάλους «να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες πολεμικής αποτροπής μας και τη θανατηφόρα δύναμή τους».

Διπλωματικό αδιέξοδο και περιορισμένες ασκήσεις

Η προειδοποίηση έρχεται σε περίοδο παρατεταμένου διπλωματικού αδιεξόδου. Ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Lee Jae Myung έχει επιδιώξει διάλογο με την Πιονγιάνγκ, όμως ο Kim Jong Un απέρριψε πρόσφατα τις ειρηνευτικές προτάσεις της Σεούλ, χαρακτηρίζοντάς τες «άξεστη και παραπλανητική φάρσα».

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί επίσης να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε τον Ιανουάριο ότι τα δύο έθνη θα μπορούσαν να «τα πάνε καλά» εφόσον οι ΗΠΑ αποδεχθούν το πυρηνικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chosun Ilbo, οι φετινές ασκήσεις πεδίου Warrior Shield περιορίστηκαν σε 22 περιπτώσεις, περίπου στο μισό επίπεδο του προηγούμενου έτους. Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα δηλώνουν ότι οι ασκήσεις έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και ότι θα κατανεμηθούν σε όλη τη διάρκεια του έτους.