Η οικογένεια του Τόμι ΝτεΚάρλο ανακοίνωσε με συγκίνηση τον θανάτου του τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε τον θάνατο του μπαμπά μας, Τόμι ΝτεΚάρλο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο τραγουδιστής είχε διαγνωστεί με καρκίνο του εγκεφάλου τον Σεπτέμβριο και έδωσε γενναία μάχη μέχρι το τέλος. «Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρακαλούμε θερμά τους φίλους και τους θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας καθώς θρηνούμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπά», πρόσθεσαν οι συγγενείς του.

Ο ΝτεΚάρλο υπήρξε τραγουδιστής των Boston για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η γνωριμία του με το συγκρότημα ξεκίνησε όταν ένα τραγούδι-φόρος τιμής που είχε γράψει και ερμηνεύσει για τον αρχικό τραγουδιστή, Μπραντ Ντελπ —ο οποίος αυτοκτόνησε το 2007—, τράβηξε την προσοχή των μελών του γκρουπ.

«Πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Μπραντ Ντελπ που με βοήθησε να αναπτύξω αυτό το χάρισμα», είχε δηλώσει ο ΝτεΚάρλο, εξηγώντας πώς έμαθε να τραγουδά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

Πριν ανέβει στη σκηνή με τους Boston, ο ΝτεΚάρλο ήταν απλώς ένας αφοσιωμένος θαυμαστής. Αυτοδίδακτος πιανίστας και τραγουδιστής σε χορωδίες, μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική του συγκροτήματος και επηρεάστηκε βαθιά από τη φωνή του Μπραντ Ντελπ.

Όπως ανέφερε στο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα των Boston, ως έφηβος συνήθιζε να τραγουδά τα κομμάτια τους στο ραδιόφωνο, όχι για να μιμηθεί τον Ντελπ, αλλά γιατί απολάμβανε τη μουσική και τη φωνή του. «Όταν άρχισα να ακούω τους Boston ως νεαρός έφηβος, λάτρεψα απόλυτα τη φωνή του Μπραντ και το πώς τραγουδούσε αυτές τις κλασικές επιτυχίες», είχε δηλώσει. «Δεν ήταν ότι προσπαθούσα να τραγουδήσω όπως ο Μπραντ, απλώς μου άρεσε να τραγουδάω μαζί του», πρόσθεσε.

Το συγκρότημα Boston ιδρύθηκε το 1975 και έχει χαρίσει στο κοινό διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «More than a Feeling», «Amanda», «Smokin», «Rock and Roll Band», «Feelin’ Satisfied» και «Don’t Look Back».