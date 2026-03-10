Οι παίκτες του Ολυμπιακού απέτισαν φόρο τιμής σε έναν φίλο της ομάδας από την Ολλανδία, που έφυγε από τη ζωή δύο μέρες πριν ταξιδέψει στο Παρίσι για τον αγώνα της EuroLeague. Πριν από το τζάμπολ, οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν ένα λουλούδι στην κόκκινη πλευρά του γηπέδου, δείχνοντας τον σεβασμό τους και κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του.

«Πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Παρί, οι παίκτες μας και το προπονητικό επιτελείο εναπόθεσαν ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του φιλάθλου μας, Τάσου, που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν ταξιδέψει από την Ολλανδία στο Παρίσι για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

Δείτε το βίντεο: