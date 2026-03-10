Δημοφιλή
Το πρόστιμο του NBA στον Λούκα Ντόντσιτς για τη χειρονομία προς τους διαιτητές
Το NBA ανακοίνωσε ότι ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, θα πληρώσει πρόστιμο 50.000 δολαρίων για τη χειρονομία που έκανε προς τους διαιτητές στον αγώνα με τους Νιου Γιορκ Νικς, 4:35 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Η κίνηση του Σλοβένου έμοιαζε να υπονοεί χρηματισμό των διαιτητών και προκάλεσε την αντίδραση […]
ΠΑΟΚ: Με Τρινκιέρι στην τελευταία προπόνηση πριν τον προημιτελικό με το Περιστέρι
Ο Αντρέα Τρινκιέρι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ, ενόψει του πρώτου προημιτελικού του FIBA Europe Cup κόντρα στο Περιστέρι Betsson. Ο Ιταλός προπονητής θα παραμείνει στην πόλη για λίγες ακόμη ημέρες, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του «δικέφαλου του βορρά». Η […]
Σενάριο για είσοδο του ΠΑΟΚ στη Euroleague – Το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με τη Marca
Η Euroleague εξετάζει νέα πλάνα για το μέλλον της διοργάνωσης, με στόχο να αυξήσει τα έσοδα και το ενδιαφέρον γύρω από τη λίγκα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής Marca, στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών εξετάζεται και η ένταξη νέων μόνιμων μελών. Όπως αναφέρεται, η διοργάνωση έχει ήδη συνεργαστεί με την εταιρεία JB Capital Markets, […]
Με Μόρις η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί (21:45). Στη δωδεκάδα συμπεριλήφθηκε τελικά ο Μόντε Μόρις, ενώ εκτός έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου για το παιχνίδι της Τρίτης. Από την αποστολή που ταξίδεψε στη Γαλλία απουσιάζει ο Τόμας Γουόκαπ, ενώ κανονικά […]
Σε κρίση η Μονακό πριν τον Ολυμπιακό: Εκτός και ο Τάις, μόλις εννέα διαθέσιμοι παίκτες
Η κατάσταση στη Μονακό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague. Η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή φαίνεται να διαθέτει μόλις εννέα παίκτες στο ρόστερ της. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Ντάνιελ Τάις τέθηκε εκτός για «προσωπικούς λόγους», χωρίς να […]