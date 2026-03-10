Ισχυρή παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στην Adidas Arena κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρί, με πάνω από 1.500 φίλους της ομάδας να γεμίζουν το ένα πέταλο των εξέδρων.

Πολλοί Έλληνες ταξίδεψαν από την Αθήνα για να στηρίξουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, χαρίζοντας φωνή και ενέργεια στο απαιτητικό ματς κόντρα στους Παριζιάνους. Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Τάισον Γουόρντ, που επιστρέφει στο Παρίσι, και για τον Εβάν Φουρνιέ, που μεγάλωσε κοντά στην περιοχή Villette, όπου βρίσκεται το γήπεδο της Παρί.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με τα ερυθρόλευκα χρώματα να κυριαρχούν και τον κόσμο του Ολυμπιακού να γιορτάζει τα 101 χρόνια του συλλόγου.