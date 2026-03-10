Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 35χρονο άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 5χρονης ανιψιάς του. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης με την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα με τους γονείς της ανήλικης. Τις φερόμενες πράξεις φέρεται να αντιλήφθηκε ο ανήλικος αδελφός της 5χρονης, ο οποίος ενημέρωσε τους γονείς, οδηγώντας στην άμεση καταγγελία στις Αρχές.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, περιγράφονται «θωπείες» εις βάρος του παιδιού. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν ο 35χρονος διαθέτει πλήρη αντιληπτική ικανότητα.