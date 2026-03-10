Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 35χρονος άνδρας, ο οποίος καταγγέλθηκε για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 5χρονης ανιψιάς του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από κλήση των γονιών της ανήλικης στην Άμεση Δράση, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 35χρονος φέρεται να προέβη στις πράξεις αυτές το πρωί της προηγούμενης ημέρας, μέσα σε διαμέρισμα όπου φιλοξενούνταν από την οικογένεια.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.