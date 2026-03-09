Σε συνολική κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ένας 68χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις, με θύμα τον 8χρονο ανιψιό του εξ αγχιστείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2023, ύστερα από καταγγελία των γονιών του μαθητή της β’ δημοτικού. Ο ανήλικος περιέγραψε, και ενώπιον παιδοψυχολόγου, «αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία», γεγονός που οδήγησε στην ποινική διερεύνηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν στο διαμέρισμα του 68χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν είχε αναλάβει την επίβλεψη του παιδιού, καθώς οι γονείς του χρειάστηκε να απουσιάσουν για λίγη ώρα.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι υπήρξε στιγμιαία επαφή, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν είχε πονηρό σκοπό.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, τον έκρινε εκ νέου ένοχο, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ως αποτέλεσμα, η ποινή μειώθηκε σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, όταν είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12,5 ετών.

Μετά την ετυμηγορία, ο 68χρονος οδηγήθηκε εκ νέου στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.