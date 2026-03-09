Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν, το 88μελές σώμα κληρικών που είναι υπεύθυνο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της χώρας, κάλεσε τους Ιρανούς να διατηρήσουν την ενότητα και να δηλώσουν την υποστήριξή τους προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε την Κυριακή από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Συνέλευση ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ επελέγη βάσει μιας «αποφασιστικής ψήφου». Παράλληλα, κάλεσε όλους τους Ιρανούς, «ιδίως τους διανοούμενους και τους ακαδημαϊκούς των θεολογικών σχολών και πανεπιστημίων», να «ορκιστούν πίστη στην ηγεσία και να διατηρήσουν την ενότητα».

Ο Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα ούτε έχει συμμετάσχει σε εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, για δεκαετίες υπήρξε ιδιαίτερα επιδραστική μορφή στον στενό κύκλο του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη, διατηρώντας στενούς δεσμούς με το παραστρατιωτικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η διαδοχή και οι πολιτικές προεκτάσεις

Τα τελευταία χρόνια, ο Χαμενεΐ είχε συχνά αναφερθεί ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος για σχεδόν οκτώ χρόνια και στη συνέχεια κατείχε απόλυτη εξουσία επί 36 έτη, πριν χάσει τη ζωή του σε επιθέσεις στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Η ανάδειξη του νεότερου Χαμενεΐ αποτελεί σαφές μήνυμα ότι οι πιο σκληροπυρηνικές τάσεις του ιρανικού κατεστημένου εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να υποδηλώνει περιορισμένη διάθεση της κυβέρνησης για συμφωνίες ή διαπραγματεύσεις στο άμεσο μέλλον.

Προφίλ χαμηλών τόνων

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το ζήτημα της διαδοχής, ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η άνοδός του στη θέση του ανώτατου ηγέτη θα δημιουργούσε μια δυναστεία που θυμίζει τη μοναρχία των Παχλαβί πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παρά τη σημασία του ρόλου του, ο Χαμενεΐ έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας δημόσιες ομιλίες, κηρύγματα της Παρασκευής ή πολιτικές τοποθετήσεις. Πολλοί Ιρανοί, αν και γνωρίζουν τη μακρόχρονη επιρροή του, δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φωνή του, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από την προσωπικότητά του και τη θέση του στο θεοκρατικό καθεστώς.

Ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και δίκτυο αξίας €400 εκατ.

Έρευνα του Bloomberg αποκάλυψε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να ελέγχει μέσω ενδιάμεσων ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων στο εξωτερικό, χωρίς περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, βίλα στο Ντουμπάι και ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας στη Φρανκφούρτη και στη Μαγιόρκα, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται κυρίως από ιρανικά έσοδα πετρελαίου μέσω τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία είναι το πεντάστερο Hilton Frankfurt Gravenbruch, το οποίο σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία ανήκει από το 2011 σε εταιρείες συνδεδεμένες με τον Ιρανό επιχειρηματία Αλί Ανσαρί και πέρασε στη διαχείριση της Hlton το 2024.

Οι αρχές της Φρανκφούρτης έχουν εκφράσει προβληματισμό για τη ροή κεφαλαίων που συνδέονται με το Ιράν προς τον ξενοδοχειακό κλάδο της πόλης. Ο Ανσαρί, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πολυεκατομμυριούχος κατασκευαστής, φέρεται να λειτουργεί ως ενδιάμεσος του γιου του Χαμενεΐ, κάτι που ο ίδιος αρνείται, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης ή τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ανσαρί τέθηκε υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2025. Σε δήλωσή του μέσω του δικηγόρου του, τόνισε ότι «αρνείται κατηγορηματικά» οποιαδήποτε οικονομική ή προσωπική σχέση με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και εξέφρασε την πρόθεσή του να προσφύγει κατά των κυρώσεων.

Το μέγεθος της περιουσίας

Ξεχωριστή έρευνα των Financial Times εκτίμησε ότι το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ανσαρί ανέρχεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει πολυτελή θέρετρα και ξενοδοχεία σε διάφορες χώρες, από γήπεδο γκολφ στη Μαγιόρκα έως ξενοδοχείο σκι στην Αυστρία, μέσω περίπλοκου δικτύου εξωχώριων εταιρειών σε Λουξεμβούργο, Αγ. Χριστόφορο και Νέβις, Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.

Ιστορικό και θρησκευτικό κύρος

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ. Σπούδασε θεολογία στην Κομ και υπηρέτησε εθελοντικά στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, γεγονός που του προσδίδει κύρος στους κύκλους της επαναστατικής ελίτ.

Η επιρροή του, ωστόσο, προέρχεται κυρίως από τη στενή του σχέση με την εξουσία παρά από τη θρησκευτική του θέση. Φέρει τον βαθμό του χοτζατολεσλάμ, μια μεσαία ιερατική βαθμίδα χαμηλότερη από εκείνη του αγιατολάχ. Όπως και ο πατέρας του το 1989, ενδέχεται να αναλάβει την ηγεσία ακόμη κι αν δεν διαθέτει τον ανώτερο τίτλο, εφόσον υπάρξει σχετική νομική προσαρμογή.

Όπως και ο πατέρας του, φορά μαύρο τουρμπάνι, σύμβολο που παραδοσιακά δηλώνει καταγωγή από τον Προφήτη Μωάμεθ.