Στόχος του Αμερικανού προέδρου στις δηλώσεις του σε μια συγκέντρωση Ρεπουμπλικάνων στη Φλόριντα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν:

«Τηλεφώνησα στη Γαλλία. Είπα: “Εμμανουέλ, πρέπει να κάνεις μια λογική συμφωνία στους καλούς σου φίλους από την Αμερική. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πληρώνετε ένα μικρό μέρος για τα φάρμακα, ενώ εμείς…” “Όχι, όχι, Ντόναλντ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό”. Είπα: “Ναι, μπορείς. Μπορείς”. Εκείνος είπε: «Όχι, όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω».

Επειδή θα έπρεπε να αυξήσει την τιμή του χαπιού από 10 δολάρια σε 20, και ίσως ακόμη και σε 30. Η δική μας θα έπεφτε από 130 δολάρια σε 20 δολάρια. Σκεφτείτε το – από 130, αυτό είναι που θα πάρετε – από 130 σε 20. Αλλά αυτός πρέπει να διπλασιάσει την τιμή του από 10 δολάρια. Και αυτοί ήταν το αφεντικό. Εγώ είπα: “Όχι, όχι, θα το κάνεις”. “Όχι, Ντόναλντ, Ντόναλντ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό”».