Κατά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στην επιτυχημένη – όπως είπε – επιχείρηση «Ασπίδες», έκανε λόγο για μία νέα αμυντική αποστολή με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών κρατών που θα διασφαλίζει τη συνοδεία τάνκερ και εμπορικών πλοίων, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στις οικονομίες των χωρών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μακρόν ανέφερε: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη. Το Κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το ότι βρισκόμαστε δίπλα στον άλλο δείχνει τη δύναμη της εταιρικής σχέσης των τριών χωρών».

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε στη συνέχεια την αλληλεγγύη του στις χώρες που δέχονται επιθέσεις. «Η στάση μας θα πρέπει να μείνει αμυντική», τόνισε και σημείωσε πως «θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή ναυσιπλοΐα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιχείρηση «Ασπίδες», προαναγγέλλοντας νέα επιχείρηση συνοδείας τάνκερ. «Η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή με 8 φρεγάτες, με αμφίβιες μονάδες και το αεροπλανοφόρο μας», επεσήμανε. «Σκοπός μας να διασφαλίσουμε τη ναυσιπλοΐα».

«Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», πρόσθεσε.

Απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση, υπογράμμισε: «Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην κατάσταση που επικρατεί. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική στον Λίβανο. Οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς για να επικρατήσει ειρήνη» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο Μακρόν ανέφερε πως «στο πλαίσιο του G7 θα υπάρχει νέος συντονισμός για την ενέργεια» σχολιάζοντας την εκτόξευση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια «έμπρακτη αλληλεγγύη».