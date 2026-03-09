Έντονη κινητικότητα επικρατεί στο διεθνές διπλωματικό παρασκήνιο τις τελευταίες ώρες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί που διαρκούν ήδη δέκα ημέρες αρχίζουν να προκαλούν υπολογίσιμες επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ένα παράθυρο αισιοδοξίας για το ενδεχόμενο ειρήνευσης, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι «ο πόλεμος έχει λίγο πολύ ολοκληρωθεί».

Παράλληλα, ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί ανέφερε πως χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Γαλλία έχουν επικοινωνήσει με την Τεχεράνη σχετικά με πιθανή κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Γαριμπαμπαντί υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει καταστήσει σαφές πως προϋπόθεση για κάθε συμφωνία κατάπαυσης είναι η διακοπή των επιθέσεων εναντίον της χώρας.

Ανάλογο αίτημα για κατάπαυση του πυρός έχει διατυπώσει και η Ρωσία μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, Σεργκέι Λαβρόφ. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία ζήτησε τη Δευτέρα να τερματιστεί ο πόλεμος πριν επεκταθεί περαιτέρω στη Μέση Ανατολή.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έχει απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις στην ιρανική πλευρά και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου.