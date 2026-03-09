Ο απόηχος του αγώνα με τον Ατρόμητο βρίσκει τον Άρη στην ίδια αγωνιστική κρίση, αλλά και με ένα νέο στοιχείο. Τη σύγκρουση των συναισθημάτων.

Από τη μία μία ομάδα που κάνει ό,τι μπορεί… για να μην κερδίσει. Κάτι που «χτυπάει» πολύ πιο άσχημα από τη στιγμή που στις τελευταίες δύο αγωνιστικές παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Κάτι ποδοσφαιρικό.

Μία σύγκρουση που μέχρι ένα σημείο υπάρχει και στο μυαλό του Μιχάλη Γρηγορίου. Για τον ίδιο μάλιστα είναι χειρότερο από τη στιγμή που η ομάδα στα χέρια του παρουσιάζει βελτίωση αλλά αδυνατεί να πάρει αυτό που αξίζει. Παρόλα αυτά βγάζει ηρεμία και σιγουριά ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα. Το έκανε μετά το ματς, το έκανε και χθες μιλώντας στους παίκτες.

Ο Έλληνας προπονητής δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Παρά ταύτα, παρέμεινε συνεπής με όσα είχε δηλώσει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα θετικά αποτελέσματα θα έρθουν σύντομα, κρίνοντας από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις.

«Αυτό που συνέβη προχθές είχε να κάνει και με την τύχη. Παρ’ όλα αυτά, βρισκόμαστε σε σωστή πορεία. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθειά σας και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Ρύσιο.

Ο ίδιος, βέβαια, γνωρίζει καλά ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συγκομιδή βαθμών. Αυτούς χρειάζεται ο Άρης ώστε να μπει με καλύτερες προϋποθέσεις στο γκρουπ 5-8 και να παλέψει μέχρι το τέλος για την πέμπτη θέση. Οι βαθμοί αυτοί πρέπει πλέον να προκύψουν μέσα από νίκες και όχι από ισοπαλίες, αρχής γενομένης από την εκτός έδρας αναμέτρηση του επόμενου Σαββάτου απέναντι στον Πανσερραϊκό.