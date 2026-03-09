Ο Παναιτωλικός, σε ένα ιστορικό παιχνίδι, επικράτησε εντός έδρας της Κηφισιάς με 2-1, στο τελευταίο χρονικά ματς της 24ης αγωνιστικής της Super League. Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Αγρινίου ανέβηκε στους 24 πόντους, έπιασε την Κηφισιά και έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία.

Στα χθεσινά παιχνίδια, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 4-1 τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και ο Πανσερραϊκός με 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Βόλος – ΟΦΗ.

Το Σάββατο, η ΑΕΚ νίκησε την ΑΕΛ Novibet με 1-0, ενώ 0-0 ήρθε το Άρης – Ατρόμητος. Μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 56 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να ακολουθούν με 54, ενώ ο Παναθηναϊκός μετά το τρίποντο στη Βοιωτία κλείδωσε ουσιαστικά την τέταρτη θέση και τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά 2-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός