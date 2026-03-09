Η ισπανική εφημερίδα AS σχολίασε την πορεία του Παναθηναϊκού, μετά τη νέα ήττα της ομάδας από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο. Παρά το γεγονός ότι το τριφύλλι είχε φτάσει να προηγείται με 21 πόντους, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα έως το τέλος.

Η AS επισημαίνει πως, παρά τις σημαντικές κινήσεις που έγιναν για την ενίσχυση της ομάδας, το πρότζεκτ μοιάζει εύθραυστο και κινδυνεύει να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Η αναφορά τονίζει την ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στο τρέχον πρωτάθλημα και την ανάγκη για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Στην αναφορά της η AS τονίζει μεταξύ άλλων: «Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος και εύκολος να γίνει κατανοητός: Να ανακτήσει τον ευρωπαϊκό θρόνο που την περασμένη σεζόν της πήρε στο Άμπου Ντάμπι η Φενέρμπαχτσε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο για τον Παναθηναϊκό ο οποίος χτίστηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα χρήματα δεν αποτέλεσαν εμπόδιο: Ένα σύνολο που φτάνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ καθαρά και αποτελεί το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης.

Όμως τις τελευταίες δραματικές εβδομάδες το project μοιάζει να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Από τον Φεβρουάριο και μετά, η κατάσταση αποτελεί πονοκέφαλο για τον Παναθηναϊκό, που έχει χάσει επτά από τα εννέα παιχνίδια του μεταξύ ελληνικού πρωταθλήματος και Euroleague. Το Κύπελλο Ελλάδας, που κατέκτησε στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, αποτελεί τη μοναδική «παρηγοριά».

Μια σημαντική επιτυχία, βέβαια, αλλά δεν κρύβει τη σκληρή πραγματικότητα: Τρεις ήττες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και ρεκόρ 15-4, που τον φέρνει ήδη τέσσερις νίκες πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αήττητος με 19-0, και μόλις μία μπροστά από την τρίτη ΑΕΚ που έχει 14-4 και ένα παιχνίδι λιγότερο»