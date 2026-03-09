Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα απαιτητικό ταξίδι στη Γαλλία, όπου θα δώσει δύο κρίσιμα παιχνίδια για την EuroLeague απέναντι στην Παρί (10/3) και τη Μονακό (12/3).

Λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο αεροδρόμιο για τις προκλήσεις που περιμένουν τους «ερυθρόλευκους», αλλά και για τις απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Ο Σέρβος σέντερ αναφέρθηκε αρχικά στην επικείμενη αναμέτρηση με την Παρί, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν δύσκολο αντίπαλο που απαιτεί συγκέντρωση και ένταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά τι είπε:

Για τα παιχνίδια στη Γαλλία: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γιατί θα είναι δύσκολα παιχνίδια και να κερδίσουμε την Παρί.. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα για 3 εβδομάδες και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί τα ματς θα είναι απαιτητικά.».

Για τις απουσίες: «Το να απουσιάζουν αυτοί οι παίκτες ελιναι σημαντικό για εμάς. Έχουμε μεγάλο βάθος και ποιότητα και ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ μπήκαν στα παπούτσια τους και κάλυψαν τα κενά».

Για τον δικό του τραυματισμό: «Δεν θέλω να λείπω από ματς και να παίζω στο παρκέ με την ομάδα. Δεν μπορούσε ο τραυματισμός να με αφήσει εκτός».