Ο Νίκολα Γιόκιτς ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε κάθε σχετική συζήτηση.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ, γνωστός και ως «Joker», δεν συνηθίζει να κάνει συχνές δηλώσεις. Ωστόσο, όταν τοποθετείται δημόσια, συχνά δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν τόσο την προσωπική του πορεία όσο και τον χώρο του μπάσκετ.

Αυτή τη φορά αναφέρθηκε στο σενάριο συμμετοχής του στην EuroLeague στο μέλλον, τονίζοντας με σαφή τρόπο ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του να αγωνιστεί ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

«Όχι. Δεν έχω τίποτα εναντίον της Ευρωλίγκας ή της Ευρώπης, αλλά δεν θα το έκανα αυτό», ήταν τα λόγια του.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον Σβέτισλαβ Πέσιτς και τις μεθόδους του στην εθνική ομάδα της Σερβίας, εξηγώντας πως τρέφει απεριόριστο σεβασμό για εκείνον.

«Έχω πολύ σεβασμό για τον Κάρι. Έμαθα πολλά πράγματα από αυτόν. Σε μερικούς παίκτες μπορεί να μην αρέσει το στυλ του, αλλά μου αρέσει η αυτοπεποίθησή του στο δικό του σύστημα. Λένε ότι οι προπονητές δεν μπορούν πλέον να φωνάζουν σε παίκτες. Αυτές είναι ανοησίες. Ο Κάρι μας φώναξε», είπε.