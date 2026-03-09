Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, εκατοντάδες εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά διασχίζουν τη Μεσόγειο σε ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά ταξίδια του πλανήτη. Τα πουλιά αυτά ταξιδεύουν από την Αφρική προς την Ευρώπη και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες γεωγραφικές «πύλες» και νησιά ως ενδιάμεσους σταθμούς ξεκούρασης. Ωστόσο, για εκατομμύρια από αυτά το ταξίδι αυτό μετατρέπεται σε θανατηφόρα παγίδα. Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές εκτιμήσεις, μεταξύ 11 και 36 εκατομμυρίων πουλιών σκοτώνονται παράνομα κάθε χρόνο στην περιοχή της Μεσογείου, με μια συχνά αναφερόμενη μέση εκτίμηση να φτάνει περίπου τα 25 εκατομμύρια ετησίως.

Το φαινόμενο της παράνομης θανάτωσης πουλιών δεν περιορίζεται σε μία μόνο χώρα. Πρόκειται για ένα διακρατικό πρόβλημα που εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και επηρεάζει τόσο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Οι μεγαλύτερες εκτιμώμενες απώλειες καταγράφονται στην Αίγυπτο, όπου σκοτώνονται περίπου 5,7 εκατομμύρια πουλιά κάθε χρόνο, στην Ιταλία με περίπου 5,6 εκατομμύρια, στη Συρία με περίπου 3,9 εκατομμύρια και στον Λίβανο με περίπου 2,6 εκατομμύρια. Ακολουθούν η Κύπρος με περίπου 2,3 εκατομμύρια ετησίως, η Ελλάδα με περίπου 700.000, η Γαλλία με περίπου 520.000, η Κροατία με περίπου 510.000, η Λιβύη με περίπου 500.000 και η Αλβανία με περίπου 265.000.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες παρουσιάζουν μεγαλύτερους συνολικούς αριθμούς λόγω μεγέθους, σε όρους πυκνότητας η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή σε μικρότερα κράτη της Μεσογείου. Η Μάλτα, η Κύπρος και ο Λίβανος εμφανίζουν από τα υψηλότερα ποσοστά παράνομης θανάτωσης πουλιών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, καθώς βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία του μεταναστευτικού διαδρόμου που συνδέει την Ευρώπη με την Αφρική.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης πάνω σε αυτόν τον κρίσιμο μεταναστευτικό άξονα. Κάθε χρόνο εκατομμύρια πουλιά περνούν από τα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα μέσω του Αιγαίου και της δυτικής Ελλάδας. Παρότι η παράνομη θανάτωση πουλιών είναι μικρότερη σε σχέση με ορισμένες άλλες χώρες της περιοχής, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου 700.000 πουλιά σκοτώνονται παράνομα κάθε χρόνο στη χώρα, κυρίως μέσω παράνομου κυνηγιού ή παγίδευσης.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους λαθροθήρες είναι ιδιαίτερα σκληρές και συχνά αδιάκριτες. Πολλά πουλιά πυροβολούνται κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, ενώ άλλα παγιδεύονται σε ειδικά δίχτυα που ονομάζονται «mist nets». Μια άλλη διαδεδομένη μέθοδος είναι τα λεγόμενα «lime sticks», κλαδιά καλυμμένα με κολλώδη ουσία στα οποία τα πουλιά κολλούν όταν προσγειώνονται. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και ηλεκτρονικές συσκευές που αναπαράγουν ήχους πουλιών για να προσελκύσουν μεγάλα σμήνη σε συγκεκριμένα σημεία.

Τα θύματα αυτών των πρακτικών είναι κυρίως μικρά μεταναστευτικά πουλιά, όπως οι σπίνοι, οι μαυροσκούφηδες, τα τρυγόνια και οι τσίχλες. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 20 εκατομμύρια από τα πουλιά που σκοτώνονται κάθε χρόνο είναι μικρά “στρουθιόμορφα”, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες είναι υδρόβια είδη, περιστέρια ή αρπακτικά.

Σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου η παράνομη θανάτωση συνδέεται με τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις. Μικρά μεταναστευτικά πουλιά πωλούνται παράνομα σε εστιατόρια ή ιδιωτικά δίκτυα διακίνησης, συχνά ως πολυτελές έδεσμα. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, η παράνομη αγορά πουλιών για παραδοσιακό πιάτο έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνών καταγγελιών. Μόνο το φθινόπωρο του 2023 εκτιμάται ότι πάνω από 400.000 μικρά πουλιά παγιδεύτηκαν και σκοτώθηκαν στο νησί.

Η εξάπλωση της λαθροθηρίας επηρεάζει δεκάδες είδη πουλιών, πολλά από τα οποία προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες ή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν ήδη σημαντική μείωση πληθυσμών. Το ευρωπαϊκό τρυγόνι, για παράδειγμα, έχει υποστεί δραματική μείωση πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ αρκετά αρπακτικά και υδρόβια είδη απειλούνται πλέον σε διεθνές επίπεδο.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οργανώσεις προστασίας της φύσης έχουν αναπτύξει διεθνείς δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μία από τις πιο γνωστές είναι η οργάνωση Committee Against Bird Slaughter, μια διεθνής περιβαλλοντική ομάδα που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της Μεσογείου. Εθελοντές από διαφορετικά κράτη συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αποστολές πεδίου σε περιοχές όπου η λαθροθηρία είναι έντονη, όπως η Ιταλία, η Μάλτα, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ισπανία.

Οι ομάδες αυτές εντοπίζουν παράνομες παγίδες, καταγράφουν παραβάσεις και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για τη σύλληψη λαθροθηρών. Μόνο το 2025, εθελοντές της οργάνωσης συμμετείχαν σε δεκάδες επιχειρήσεις σε επτά χώρες της Μεσογείου, συμβάλλοντας στην κατάσχεση χιλιάδων παγίδων, δικτύων και ηλεκτρονικών δολωμάτων και στην καταδίκη εκατοντάδων παραβατών. Παράλληλα, χιλιάδες ζωντανά πουλιά απελευθερώθηκαν από παγίδες.

Σημαντική είναι επίσης η συνεργασία με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Σε πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κύπρο, για παράδειγμα, κοινές δράσεις εθελοντών και αστυνομίας οδήγησαν σε δεκάδες καταδίκες και στην κατάσχεση μεγάλου αριθμού παράνομου εξοπλισμού παγίδευσης, ενώ εκατοντάδες πουλιά απελευθερώθηκαν από παγίδες.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα παραμένει βαθιά ριζωμένο σε ορισμένες περιοχές. Η παράνομη θανάτωση πουλιών συνδέεται συχνά με οργανωμένα δίκτυα, παράνομες αγορές τροφίμων, αλλά και με ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η Μεσόγειος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μεταναστευτικούς διαδρόμους του κόσμου, και η επιβίωση εκατοντάδων ειδών εξαρτάται από την ασφάλεια αυτού του ταξιδιού. Για τους επιστήμονες και τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς, η αντιμετώπιση της παράνομης θανάτωσης πουλιών δεν είναι απλώς ένα ζήτημα προστασίας της άγριας ζωής, αλλά μια κρίσιμη μάχη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.