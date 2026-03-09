Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία.

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (09/03) στο Μέγαρο Μαξίμου, με την επιστροφή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κύπρο, όπου είχε συνάντηση με τους Εμανουέλ Μακρόν και Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο πρωθυπουργός έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και εν συνεχεία θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο (10/03), πρόκειται να μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια.