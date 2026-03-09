Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 4Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για 1654 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κατανομή

Οι 1.654 μόνιμες θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

ΠΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΠΕ Νοσηλευτικής – 64 θέσεις

ΤΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΤΕ Νοσηλευτικής – 676 θέσεις

ΔΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΔΕ Νοσηλευτικής – 914 θέσεις

Οι θέσεις της προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο αρχείο που επισυνάπτεται: ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ