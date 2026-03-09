Η κ. Κουκουμέρια, εκπρόσωπος της αγοράς και των αρτοποιών, ανελυσε τις αυξήσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες, τονίζοντας ότι πολλές είναι αδικαιολόγητες και προέρχονται από κερδοσκοπικές πρακτικές.

«Την εβδομάδα που διανύσαμε, δεν είχαμε κάποια αύξηση στα μεταφορικά κυρίως, γιατί αυτό που βλέπουμε και εμείς στις αντλίες είναι το θέμα του πετρελαίου. Να πω ότι σαν επιχειρήσεις, πάρα πολλές, συνήθως εκτός από μεγάλες πόλεις, χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη. Προφανώς και δυστυχώς, όσο αυτός ο πόλεμος τραβάει σε μάκρος, σίγουρα θα δούμε αλλαγές. Μέχρι στιγμής, στις πρώτες ύλες που έχουμε παραλάβει την προηγούμενη εβδομάδα, είτε αυτό είναι αλεύρι, είτε είναι ηλιέλαιο, είτε οτιδήποτε, δεν έχουμε ανατιμήσεις. Σίγουρα έχουμε και κάποια αποθέματα. Επιχειρήσεις είμαστε, μια επιχείρηση δεν έχει αποθήκη μηδέν ποτέ. Οπότε περιμένουμε, κοιτάμε», είπε αρχικά.

Στην συνέχεια ο κ. Ραυτόπουλος ανέφερε:

«Από την πρώτη του μήνα έχουμε δει αυξήσεις με την πρώτη τουφεκιά που έπεσε, έχουμε δει αυξήσεις και στα κατεψυγμένα, και στις κονσέρβες. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, ένα προϊόν το οποίο ήταν σε προσφορά πάλι, που είχε 90 λεπτά, έχει σήμερα 94 λεπτά. Παράδειγμα, μία μαργαρίνη των 200 γραμμαρίων, η οποία την Παρασκευή είχε 1,03 ευρώ το Σάββατο έχει 1,23. Σε προσφορά την Παρασκευή, σε προσφορά και το Σάββατο. Θα μας πουν ότι οφείλεται στον πόλεμο. Αλλά αυτό το οποίο μας λένε, είναι ότι υπάρχουν αποθέματα, ιδίως στις μεγάλες αλυσίδες, για περίπου έξι εβδομάδες. Είναι αδικαιολόγητες οι οποιεσδήποτε αυξήσεις γίνονται σήμερα».

Και συνέχισε: «Και σήμερα που μιλάμε, που θα πάμε μόλις ανοίξουν οι αλυσίδες να κάνουμε μία έρευνα αγοράς, θα διαπιστώσουμε ότι από το Σάββατο είμαστε σε πολλά, όχι σε όλα, σε πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης, θα είναι αυξημένα σε σχέση με το Σάββατο. Μπορεί να βρίσκονται και πάλι σήμερα σε προσφορά. Και το Σάββατο σε προσφορά. Αλλά έχει μειωθεί η προσφορά. Ένα προϊόν το είχες σε προσφορά, το βγάζεις και το πας στην αρχική τιμή. Όταν το έχεις σε προσφορά, πρέπει να το διατηρήσεις αφού το αφαίρεσες από την προσφορά και το πήγες στην αρχική τιμή, ένα μήνα. Όχι να μην το διατηρήσεις ένα μήνα. Στις επόμενες 48 ώρες, πάλι αυτό το προϊόν που πήγε στην αρχική τιμή, θα πάει σε προσφορά».

Εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες για την Ελλάδα αν παραταθεί ο πόλεμος

Δείκτης 1–2 εβδομάδες κρίσης 3–5 εβδομάδες κρίσης Επιπτώσεις στην Ελλάδα Κόστος εισαγωγών +5% +10% – 15% Ακριβότερες πρώτες ύλες Κόστος μεταφοράς +10% – 15% +25% – 40% Αύξηση τιμών στα logistics Χρόνος παράδοσης +3 ημέρες +7 – 10 ημέρες Καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων Εισαγωγές -2% -5% Μείωση αποθεμάτων Εξαγωγές -1% -3% έως -4% Μείωση ανταγωνιστικότητας Τιμές ενέργειας +20% +30% Πίεση στο κόστος παραγωγής