Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Centcom: «Χθες το βράδυ, ένας Αμερικανός στρατιωτικός απεβίωσε από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του ιρανικού καθεστώτος σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά στο σημείο της επίθεσης εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας την 1η Μαρτίου.

Αυτός είναι ο έβδομος στρατιωτικός που σκοτώθηκε σε δράση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Η ταυτότητα του πεσόντα πολεμιστή θα παραμείνει μυστική έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών του».

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026