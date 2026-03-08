Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Centcom: «Χθες το βράδυ, ένας Αμερικανός στρατιωτικός απεβίωσε από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του ιρανικού καθεστώτος σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά στο σημείο της επίθεσης εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας την 1η Μαρτίου.

Αυτός είναι ο έβδομος στρατιωτικός που σκοτώθηκε σε δράση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Η ταυτότητα του πεσόντα πολεμιστή θα παραμείνει μυστική έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών του».

