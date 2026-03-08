Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν σήμερα ότι θα στοχοθετήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κεντρικό γενικό επιτελείο Χάταμ αλ-Ανμπίγια, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κάλεσε τις κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών να αντιδράσουν άμεσα.

«Οι κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών οφείλουν να προειδοποιήσουν το ταχύτερο την εγκληματική Αμερική και το άγριο σιωνιστικό καθεστώς εναντίον τέτοιων δειλών και απάνθρωπων δράσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επιτελείο προειδοποίησε επίσης ότι, σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων, «παρόμοια μέτρα θα ληφθούν στην περιοχή» και πρόσθεσε με νόημα: «Αν μπορείτε να αντέξετε ένα πετρέλαιο πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιγνίδι».

Η επίθεση κατά ιρανικού πολεμικού πλοίου

Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πολεμικό πλοίο την περασμένη εβδομάδα, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε τη φρεγάτα Dena την Τετάρτη στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 19 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Γκάλε στη νότια Σρι Λάνκα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ναυτών και σηματοδότησε, όπως αναφέρεται, σημαντική κλιμάκωση στην καταδίωξη από την Ουάσινγκτον των πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.