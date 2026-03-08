Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν από βλήμα που έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της σαουδαραβικής πόλης Αλ-Χαρτζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X, τα δύο θύματα ήταν πολίτες της Ινδίας και του Μπανγκλαντές. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για ιατρική φροντίδα.

Νωρίτερα, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι στοχοθέτησαν συστήματα ραντάρ σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και η σαουδαραβική πόλη Αλ-Χαρτζ.

Επιθέσεις και τραυματισμοί στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα ιρανικών πυραύλων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης δράσης. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Τελ Αβίβ, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένας άνδρας περίπου 40 ετών σε σοβαρή κατάσταση και ένας άλλος 25 ετών με ελαφρότερα τραύματα. Ομάδες διασωστών έχουν αναπτυχθεί «σε πολλά σημεία» στο κέντρο του Ισραήλ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της MDA.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει μεγάλη τρύπα σε πεζοδρόμιο του Τελ Αβίβ, με ένα αυτοκίνητο να ισορροπεί στην άκρη της. Συντρίμμια καλύπτουν το οδόστρωμα, ενώ δυνάμεις ασφαλείας έχουν δημιουργήσει περίμετρο ασφαλείας στην περιοχή.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στο Τελ Αβίβ, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Αντίδραση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του Κράτους του Ισραήλ», ενεργοποιώντας τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Παράλληλα, οι ίδιες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν στην Τεχεράνη το γενικό επιτελείο της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου στρατιωτικού σώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το γενικό επιτελείο των αεροδιαστημικών δυνάμεων (…) του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος δέχθηκε επίθεση». Το κέντρο αυτό λειτουργούσε ως κόμβος υποδοχής, μεταδόσεων και έρευνας για τον Ιρανικό Διαστημικό Οργανισμό, που συνδέεται με τις δυνάμεις του καθεστώτος.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι το κτίριο περιλάμβανε το κέντρο ελέγχου και εκμετάλλευσης του δορυφόρου «Χαγιάμ», ο οποίος εκτοξεύθηκε τον Αύγουστο του 2022 και χρησιμοποιούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης για επιχειρησιακούς σκοπούς και παρακολούθηση του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής.

Τέλος, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν δεκάδες υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, μεταξύ αυτών περίπου 50 μπούνκερ πυρομαχικών, μια βάση της δύναμης εσωτερικής ασφαλείας, καθώς και διάφορα συγκροτήματα των Φρουρών και της πολιτοφυλακής των Μπασιτζί.