Αυξανόμενες αντιδράσεις προκαλεί στην Κύπρο η παρουσία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων, έπειτα από την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βάση του Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian, που υπογράφει η ανταποκρίτρια Έλενα Σμιθ, το περιστατικό έχει εντείνει τους φόβους για πιθανή εμπλοκή της χώρας στην κρίση που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στις εκατοντάδες πολιτών που διαδήλωσαν το Σάββατο στη Λευκωσία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία των βρετανικών βάσεων και ζητώντας την απομάκρυνσή τους από το νησί. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το προεδρικό μέγαρο, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «έξω οι βάσεις του θανάτου» και «η Κύπρος δεν είναι εξέδρα εκτόξευσης».

Οι κινητοποιήσεις εντάθηκαν μετά την επίθεση με drone που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της RAF στο Ακρωτήρι. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ιρανικής κατασκευής, εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Ο ίδιος τόνισε ότι το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της Λευκωσίας πως οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, δύο ακόμη drones εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύπρου. Σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές, και αυτά φαίνεται να είχαν εκτοξευθεί από τον Λίβανο, όπως επισημαίνει η Guardian.

Παράλληλα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Κύπρου επαναλαμβάνουν ότι η χώρα δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της ως σταθεροποιητικός και ανθρωπιστικός παράγοντας στην περιοχή. Υπογραμμίζουν ακόμη ότι οι βρετανικές βάσεις, και όχι το κυπριακό κράτος, αποτελούν τον πιθανό στόχο επιθέσεων, καθώς χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Το ρεπορτάζ καταλήγει επισημαίνοντας πως η τρέχουσα κρίση θεωρείται από πολλούς αξιωματούχους ως η σοβαρότερη πρόκληση ασφάλειας για την Κύπρο από το 1974.