Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι έπειτα από συναγερμό για απειλή που συνδέεται με ζητήματα ασφάλειας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει πλήρη διακοπή των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα στην πλατφόρμα X, η εκκένωση ξεκίνησε περίπου στις 11:50 το πρωί (τοπική ώρα). Άλλοι ανέφεραν ότι μετακινήθηκαν από τον τερματικό σταθμό Β στον Α και οδηγήθηκαν προς τον διάδρομο μέσω εξωτερικών σκαλών, ενώ στο παρασκήνιο ακούγονταν «σειρήνες έκτακτης ανάγκης».

«Μας είπαν να πάμε αμέσως στον τερματικό Α. Παντού υπάρχουν σκύλοι της αστυνομίας και πράκτορες. Κανένα αεροπλάνο στον διάδρομο», έγραψε ένας επιβάτης στο διαδίκτυο.

🚨 DEVELOPING: A serious incident at Kansas City International Airport prompted a full ground stop and the evacuation of passengers and staff, though the cause remains unknown. pic.twitter.com/wyqKtiVG9b — Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2026

Η διοίκηση του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ανακοίνωση για «απειλή», χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την προέλευσή της.

Οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας για να διερευνηθεί το περιστατικό, ενώ ζητήθηκε από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι η εκκένωση προκλήθηκε από ενεργή απειλή βόμβας. «Υπάρχει ενεργή απειλή βόμβας στο αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι», έγραψε άλλος επιβάτης που ισχυρίστηκε ότι μόλις είχε προσγειωθεί εκεί. «Το αεροπλάνο μου από τη Νέα Ορλεάνη μόλις προσγειώθηκε. Ο πιλότος είπε ότι δεν θα πάμε στην πύλη για ώρες».

Ανακοίνωση των αρχών

Εκπρόσωπος του Τμήματος Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι δήλωσε στην εφημερίδα The U.S. Sun ότι «το Τμήμα είναι ενήμερο για μια κατάσταση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (MCI)».

«Ως προληπτικό μέτρο, έχουν εκκενωθεί τμήματα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η αστυνομία του αεροδρομίου συνεργάζεται με το FBI για να διερευνήσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή».

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι οι αρχές «εργάζονται για να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία της απειλής βόμβας» και πως αναμένονται νεότερες ενημερώσεις σύντομα.

Κλίμα ανησυχίας στις ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις 48 ώρες μετά τη μεταστροφή πτήσης της Southwest Airlines λόγω απειλής ασφαλείας εν πτήσει. Το κλίμα στις ΗΠΑ παραμένει τεταμένο εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, που έχει αυξήσει το επίπεδο εσωτερικής τρομοκρατικής απειλής.

Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) λόγω χρηματοδοτικών διαφορών έχει επίσης επιτείνει τις ανησυχίες. Η πρώην Υπουργός Ασφάλειας Kristi Noem προειδοποίησε ότι η κατάσταση αυτή «θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», με τις υπηρεσίες TSA και συνοριοφυλακής να λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους.

«Τώρα είναι η ώρα να είμαστε σε εγρήγορση στο εσωτερικό και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πόρτες μας είναι κλειδωμένες, κατά κάποιον τρόπο», δήλωσε ο Mike Johnson την Τετάρτη, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας και τις διεθνείς εντάσεις.