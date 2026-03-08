Ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά, τονίζοντας πως το «τριφύλλι» είχε μια από τις πιο ισορροπημένες εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτιωμένη αμυντική λειτουργία της ομάδας, αλλά και στην αποτελεσματικότητα στις αντεπιθέσεις απέναντι σε έναν αντίπαλο με ιδιαίτερα παραγωγική επίθεση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Μήπως η σημερινή είναι η πιο ισορροπημένη εμφάνιση επί των ημερών σας, βάσει του αντιπάλου και την σημασία του αγώνα;

«Πάνω κάτω θα συμφωνήσω στην γενικότερη εικόνα μας. Και αμυντικά ήμασταν καλύτεροι, απέναντι στην ομάδα με την καλύτερη επίθεση. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες δυσκολίες, αλλά ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Με τον ΟΦΗ ίσως ήμασταν καλύτεροι σε κάποιες άλλες παραμέτρους, αλλά σήμερα ήμασταν πολύ καλοί στο αμυντικό κομμάτι και στις αντεπιθέσεις».

Βλέπουμε μια αγωνιστική «μεταμόρφωση» τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Η ομάδα φαίνεται πιο γρήγορη, με μεγαλύτερη ένταση, πιο αποτελεσματική, με καλύτερη ψυχολογία. Πώς το εξηγείτε αυτό; Επίσης, γνωρίζετε κάτι για τους τραυματίες ενόψει του αγώνα με την Ρεάλ Μπέτις;

«Ο Μπακασέτας δεν θα είναι διαθέσιμος ούτως ή άλλως γιατί είναι τιμωρημένος. Αλλά πρέπει να διαχειριστούμε τον τραυματισμό του, δεν μοιάζει να είναι σοβαρός αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι, αύριο θα γίνουν οι εξετάσεις. Για τους Ρενάτο και Ίνγκασον ελπίζω πως θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι της Πέμπτης.

Έχω πει πολλές φορές ότι όταν παίζεις δύο αγώνες την εβδομάδα είναι δύσκολο να δημιουργήσεις πολλούς αυτοματισμούς. Ωστόσο στις προπονήσεις επαναλαμβάναμε τις ίδιες ασκήσεις για να μπορέσουν οι παίκτες να βρίσκονται καλύτερα στο γήπεδο. Ανεξαρτήτως του ροτέισον βλέπουμε ότι η ομάδα ανταποκρίνεται πολύ καλά και όλοι γνωρίζουν τι θέλουμε στον αγωνιστικό χώρο.

Θέλω να πω ότι αξίζουν τα συγχαρητήρια και τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές. Δουλεύουν πολύ καλά, τα καταφέρνουν πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια. Όταν ήρθαμε η ομάδα είχε μείνει πολύ πίσω στο Πρωτάθλημα, ήταν κάτω από τον Λεβαδειακό και τον Βόλο. Σε κάποια φάση έμεινε στο -9 από τον Λεβαδειακό που ήταν 4ος. Θέλαμε να τον φτάσουμε και να τον ξεπεράσουμε και το καταφέραμε. Στο Κύπελλο φτάσαμε στα ημιτελικά. Στο Europa League η ομάδα είχε 3 βαθμούς όταν ήρθαμε, τώρα έχει φτάσει στους «16». Νομίζω πως ό,τι παραπάνω κάνουμε στο εξής είναι ένα μπόνους. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές και να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να πάρουμε στους αγώνες που απομένουν».

Θέλετε να πείτε κάτι για την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο σήμερα, μιας και βρέθηκαν σχεδόν 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στην Λιβαδειά;

«Ξεκάθαρα θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς γιατί μας στηρίζουν και ζητωκραυγάζουν για εμάς υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ξέρω ότι υπάρχει πίστη στην ομάδα, με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα δείχνει ότι βελτιώνεται καθημερινά. Ξέρουμε ότι η Μπέτις είναι το φαβορί στα επόμενα παιχνίδια, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και θα κάνουμε το καλύτερο για εμάς και τους φιλάθλους μας».