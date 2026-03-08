Ο Ηλίας Κυριακίδης τόνισε ότι η ΑΕΚ κατέγραψε μια σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, αλλά τώρα η προσοχή της ομάδας πρέπει να στραφεί στο επόμενο παιχνίδι με την Τσέλιε. Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena, και ο Κυριακίδης, άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς που απουσίαζε από τον πάγκο λόγω της […]