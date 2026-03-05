Η κατάσταση του Ίνγκι Ίνγκασον μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ δεν φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός αποχώρησε από το γήπεδο, έχοντας δεχθεί ένα δυνατό χτύπημα, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου είναι καθησυχαστικές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια απλή κάκωση που δεν εμπνέει φόβο για κάτι πιο σοβαρό. Ο έμπειρος στόπερ παρακολουθείται από το ιατρικό τιμ και δεν αποκλείεται μάλιστα να προφυλαχθεί στο προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο. Στον Παναθηναϊκό θέλουν να είναι απολύτως βέβαιοι ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι στο 100%, ειδικά ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Ο βασικός στόχος είναι ο Ίνγκασον να είναι απολύτως έτοιμος για την αναμέτρηση με τη Μπέτις, ένα παιχνίδι ιδιαίτερης σημασίας για τους «πράσινους». Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όλα δείχνουν ότι ο Ισλανδός αμυντικός θα καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα εγκαίρως, ώστε να είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το σημαντικό ευρωπαϊκό ματς (12/03).