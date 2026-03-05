Οι εισαγγελείς πίσω από την καταδίκη του Χάρι Μάγκουαϊρ στην Ελλάδα ζήτησαν από την Premier League και άλλες ποδοσφαιρικές αρχές να επιβάλουν ποινές στον Άγγλο διεθνή μετά την επιβολή 15μηνης αναστολής ποινής.

Ο Μάγκουαϊρ κρίθηκε ένοχος για ελαφριά σωματική βλάβη, αντίσταση κατά της αρχής και απόπειρα δωροδοκίας σε σχέση με περιστατικό που είχε συμβεί πριν έξι χρόνια στη Μύκονο. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη δίκη «φιάσκο» και σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών, Ιωάννης Παραδίσσης, τόνισε ότι ο Μάγκουαϊρ δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τους αστυνομικούς και ζήτησε από τις ποδοσφαιρικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπλέον ποινών. Όπως ανέφερε, είναι απαράδεκτο οι αστυνομικοί να τραυματίζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η συμπεριφορά του Μάγκουαϊρ «μιλάει από μόνη της για τον χαρακτήρα του».

Στη δήλωσή του, ο Παραδίσσης υπογράμμισε ότι η συμμετοχή ενός παίκτη με ποινικό μητρώο για βία στο κορυφαίο πρωτάθλημα και ως πρότυπο για νέους είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες του αθλητισμού.

Ο Μάγκουαϊρ δεν χρειάστηκε να παραστεί στο δικαστήριο και αγωνίστηκε κανονικά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Το περιστατικό αφορά σε δίκη που ξεκίνησε σχεδόν έξι χρόνια μετά τη σύλληψή του για καβγά στις οικογενειακές διακοπές του στη Μύκονο.

Η ποινή μεγαλύτερης βαρύτητας για «βαριά σωματική βλάβη» και αναστολή 21 μηνών ακυρώθηκε αυτόματα στην έφεση, ενώ ο Μάγκουαϊρ αρνήθηκε να πληρώσει 43.500 λίρες (60.000 ευρώ) για εξωδικαστικό συμβιβασμό ακόμα και κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών τόνισε ότι η καταδίκη παραμένει στο ποινικό μητρώο του παίκτη και οποιαδήποτε έφεση δεν αλλάζει τα πραγματικά ευρήματα της έδρας ούτε διαγράφει την καταδίκη.

Δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις μετακινήσεις του Μάγκουαϊρ από το ελληνικό δικαστήριο, αλλά παραμένει ασαφές αν η καταδίκη θα επηρεάσει την έκδοση βίζας για τις ΗΠΑ σε περίπτωση που κληθεί στην εθνική Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.