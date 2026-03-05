Ο ΑΟ Θήρας πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ (25-13, 25-21, 25-14) στον πρώτο ημιτελικό του Final-4 του ΚυπέλλουΕλλάδας βόλεϊ Γυναικών.
Οι Γενιτσαρίδη και Μάασε ξεχώρισαν για την ομάδα της Σαντορίνης. Με σταθερή απόδοση στην επίθεση βοήθησαν τη Θήρα να πάρει μια σημαντική νίκη.
Η ομάδα των Κυκλάδων μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ. Πήρε γρήγορα προβάδισμα και αύξησε τη διαφορά με αποτελεσματικές επιθέσεις. Η Γενιτσαρίδη σημείωσε κρίσιμους πόντους και η Θήρα κατέκτησε το σετ με 25-13.
Στο γήπεδο υπήρξε και μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανάρτησαν πανό με το μήνυμα: «Όσοι αγαπιούνται και νεκροί, ποτέ τους δεν πεθαίνουν», δημιουργώντας μια φορτισμένη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.
Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και κράτησε το σκορ κοντά για αρκετή ώρα. Η Θήρα όμως βρήκε λύσεις στην επίθεση και έφτασε στο 25-21, κάνοντας το 2-0 στα σετ.
Στο τρίτο σετ η ομάδα της Σαντορίνης κυριάρχησε. Η Μάασε πρωταγωνίστησε στην επίθεση και η διαφορά μεγάλωσε γρήγορα. Η Θήρα έκλεισε το σετ με 25-14 και πανηγύρισε την πρόκριση.
Η νικήτρια στρέφει πλέον την προσοχή της στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Πανιώνιος (ERT2 Σπορ, 20:00).
Τα highlights του αγώνα:
- ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0: «Περίπατος» και πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Βόλεϊ – Συγκινητικό πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ (pic)
- Ετοίμαζαν εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών στα Χανιά – Συνελήφθησαν δύο 24χρονοι
- Αβραμόπουλος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα κάνει το αυτονόητο, να σταθεί στο πλευρό της Κύπρου