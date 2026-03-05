Ο ΑΟ Θήρας πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ (25-13, 25-21, 25-14) στον πρώτο ημιτελικό του Final-4 του ΚυπέλλουΕλλάδας βόλεϊ Γυναικών.

Οι Γενιτσαρίδη και Μάασε ξεχώρισαν για την ομάδα της Σαντορίνης. Με σταθερή απόδοση στην επίθεση βοήθησαν τη Θήρα να πάρει μια σημαντική νίκη.

Η ομάδα των Κυκλάδων μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ. Πήρε γρήγορα προβάδισμα και αύξησε τη διαφορά με αποτελεσματικές επιθέσεις. Η Γενιτσαρίδη σημείωσε κρίσιμους πόντους και η Θήρα κατέκτησε το σετ με 25-13.

Στο γήπεδο υπήρξε και μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανάρτησαν πανό με το μήνυμα: «Όσοι αγαπιούνται και νεκροί, ποτέ τους δεν πεθαίνουν», δημιουργώντας μια φορτισμένη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και κράτησε το σκορ κοντά για αρκετή ώρα. Η Θήρα όμως βρήκε λύσεις στην επίθεση και έφτασε στο 25-21, κάνοντας το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ η ομάδα της Σαντορίνης κυριάρχησε. Η Μάασε πρωταγωνίστησε στην επίθεση και η διαφορά μεγάλωσε γρήγορα. Η Θήρα έκλεισε το σετ με 25-14 και πανηγύρισε την πρόκριση.

Η νικήτρια στρέφει πλέον την προσοχή της στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Πανιώνιος (ERT2 Σπορ, 20:00).

Τα highlights του αγώνα: