Ο Οφέρ Γιανάι φαίνεται αποφασισμένος να φέρει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τιμόνι της Χάποελ Τελ Αβίβ, θέλοντας να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα του. Η Χάποελ, με παίκτες όπως ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο Ελάιζα Μπράιαντ και ο Ντάνιελ Οτούρου, είχε υψηλές προσδοκίες στην πρώτη της σεζόν στην EuroLeague, αλλά πρόσφατες αγωνιστικές «κοιλιές» στην Ευρώπη και τις εγχώριες διοργανώσεις έχουν ανησυχήσει τη διοίκηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Σέρβο προπονητή για διετές συμβόλαιο αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η μετακίνηση περιπλέκεται λόγω του ότι ο Δημήτρης Ιτούδης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που καθιστά δύσκολη την άμεση μετακόμιση σε μια εμπόλεμη ζώνη.

Η τελική απόφαση του Ομπράντοβιτς θα εξαρτηθεί από την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή και τις προθέσεις του για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει τις μεγάλες φιλοδοξίες του Οφέρ Γιανάι να φέρει εμπειρία και ηγετική παρουσία στην ομάδα του.