Έντρομοι ξύπνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι κάτοικοι στα Ιωάννινα, μετά την ισχυρή δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή. Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος αποτυπώνει τη στιγμή που χτυπά ο ισχυρός σεισμός.

Ζημιές σε σπίτια στο Πολύδροσο Σουλίου

Ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια έχουν καταγραφεί στο χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου, μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του thespro.gr, σε δύο κατοικίες έχουν διαπιστωθεί σοβαρότερες ζημιές, ενώ μικρότερες ρωγμές έχουν εμφανιστεί και σε άλλα δύο σπίτια του χωριού.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του Δήμου Σουλίου, προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή της κατάστασης, ενώ στο Πολύδροσο μετέβη και ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης.

Οι ζημιές αποτυπώνουν την ένταση της σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφηκε στην περιοχή, ενώ αναμένονται περαιτέρω έλεγχοι για την πλήρη αποτίμηση της κατάστασης.