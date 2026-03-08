Άγνωστοι προκάλεσαν βανδαλισμό στο γλυπτό «Γυναίκα σε Λεωφορείο», το οποίο βρίσκεται στο πέταλο της Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες έγραψαν πάνω στο σώμα του έργου με μαύρο σπρέι τη φράση «Ιησούς Χριστός Νικά».

Το γλυπτό, έργο του Μανώλη Τζομπανάκη, έχει ύψος 2,75 μέτρα και τοποθετήθηκε στο σημείο τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η παρουσία του στην καρδιά της πόλης αποτέλεσε δωρεά της οικογένειας Γλεούδη, συμβάλλοντας στην αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Μετά το περιστατικό, ενημερώθηκε άμεσα η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο αντιδήμαρχος Λάζαρος Ζαχαριάδης έστειλε συνεργείο προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση καθαρισμού του γλυπτού και αποκατάστασης της αρχικής του μορφής.