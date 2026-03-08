Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας ότι η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 12:30, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, το κοινό τον κρατούσε ζωντανό στη μνήμη του μέσα από τους εμβληματικούς ρόλους του στην τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό εκείνον στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12:30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Δημοσιεύω αυτήν τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορονοϊού, τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, Ασπασία Κράλλη, έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας…».

Ένας καλλιτέχνης που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα

Ο σπουδαίος ηθοποιός αφήνει πίσω του ένα πλούσιο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με τις ερμηνείες του πρόσφερε αξέχαστες στιγμές συγκίνησης και γέλιου στο κοινό, αποτελώντας μία από τις πιο αγαπημένες φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού χώρου.

Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του θανάτου του, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, η Καίτη Φίνου και ο Σπύρος Μπιμπίλας είχαν αποχαιρετήσει δημόσια τον σπουδαίο καλλιτέχνη, εκφράζοντας τη θλίψη και τον σεβασμό τους για την πορεία και την προσωπικότητά του.