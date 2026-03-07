Σοκ έχει προκαλέσει τόσο στο Ιράν όσο διεθνώς η φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο (07.03.2026), προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση και οδύνη.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιράν, 168 μαθητές σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό της πρώτης ημέρας του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

U.S. military investigators believe it is likely U.S. forces were responsible for a strike on an Iranian girls’ school that killed scores, with no final conclusion reached https://t.co/2WfLawacqB pic.twitter.com/oBrslIhzmc — Reuters (@Reuters) March 6, 2026

Η Τεχεράνη ρίχνει την ευθύνη της επίθεσης στις ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι αρχές της Τεχεράνης απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης που μαίνεται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, αποφεύγοντας να κάνει περαιτέρω σχόλια. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα κίνητρα της επίθεσης.

Heartbreaking scenes from the funeral of 168 school girls killed in Iran school by US-Israel’s strike. Innocent lives lost, may Epstein criminals rot in hell! #IranIsraelWar #Iran pic.twitter.com/LY1wLNwZAu — Salman Nizami (@SalmanNizami_) March 3, 2026

Οργή και οδύνη στις κηδείες των παιδιών

Στις κηδείες των μαθητών επικράτησε βαθύς θρήνος και οργή. Οι εικόνες από το Μινάμπ αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και της ανθρώπινης απώλειας που βύθισε τη χώρα στο πένθος, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Οι φωτογραφίες των παιδιών όπως δημοσιεύτηκαν το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων: