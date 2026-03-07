Σοκ έχει προκαλέσει τόσο στο Ιράν όσο διεθνώς η φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο (07.03.2026), προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση και οδύνη.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιράν, 168 μαθητές σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό της πρώτης ημέρας του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η Τεχεράνη ρίχνει την ευθύνη της επίθεσης στις ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι αρχές της Τεχεράνης απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης που μαίνεται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, αποφεύγοντας να κάνει περαιτέρω σχόλια. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα κίνητρα της επίθεσης.

Οργή και οδύνη στις κηδείες των παιδιών

Στις κηδείες των μαθητών επικράτησε βαθύς θρήνος και οργή. Οι εικόνες από το Μινάμπ αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και της ανθρώπινης απώλειας που βύθισε τη χώρα στο πένθος, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Οι φωτογραφίες των παιδιών όπως δημοσιεύτηκαν το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων:

