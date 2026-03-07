- Eιθέσεις στο Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, μια εβδομάδα μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει πλήξει τη Μέση Ανατολή. Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της ιρανικής πρωτεύουσας εθεάθη να φλέγεται, σύμφωνα με βίντεο.
- Αντιμέτωποι με αντίποινα: Τα κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να αποκρούουν αντίποινα, με τη Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι να αναφέρουν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις το Σάββατο το πρωί.
- Οι όροι του Τραμπ: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους εντός του Ιράν από την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τα διακυβεύματα την Παρασκευή, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέχρι μια «άνευ όρων παράδοση».
- Απειλές του Ιράν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες συμμαχήσουν με ΗΠΑ και Ισραήλ
- Κούρδοι στο στόχαστρο: Από τότε που αποκαλύφθηκε ότι η CIA εργαζόταν για τον εξοπλισμό ιρανικών κουρδικών ομάδων , τα στρατόπεδά τους έχουν γίνει στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων. Το CNN επισκέπτεται ένα στρατόπεδο στο βόρειο Ιράκ για να ακούσει τις απόψεις των κατοίκων.
- Σφοδρές ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν την κρατική τηλεόραση του Ιράν και άλλες περιοχές στην Τεχεράνη
- Ένας διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλέον «κλειστό» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πλοία επιχειρήσουν να περάσουν θα δεχθούν επίθεση.
- Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί εν δράσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.
Δημοφιλή
- 1
Μερομήνια 2026: Έρχεται Μάρτης «γδάρτης» – Πότε θα δούμε τα πρώτα χιόνια
- 2
Θρίλερ με την εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους» στην Θεσσαλονίκη
- 3
ΕΟΠΥΥ: Το «κρυφό» 100άρι που δικαιούστε για γυαλιά οράσεως - Η διαδικασία εξπρές για την αποζημίωση
- 4
Αρχαία ελληνική επιγραφή στο Αφγανιστάν φανερώνει τον ελληνιστικό πολιτισμό της Κανταχάρ
- 5
Ιράν: Ποιες χώρες της Ευρώπης απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
- 6
«Κρατήστε μετρητά για μία εβδομάδα» - Η πρώτη προειδοποίηση από ευρωπαϊκή χώρα
- 7
Το παράδοξο της μηχανικής των Μάγια: Κυρίαρχοι του νερού, αιχμάλωτοι του υδραργύρου
- 8
Χρυσός: Κοσμηματοπώλης κατέχει 16.000 κιλά και προ(σ)βλέπει συνεχόμενη άνοδο για τα επόμενα 3 χρόνια
- 9
Νέες μαρτυρίες και στοιχεία για την εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη στον Βλαχιώτη Λακωνίας
- 10
Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο - Ενέκριναν πώληση χιλιάδων βομβών στο Ισραήλ
Οι ΗΠΑ εξετάζουν την άρση κυρώσεων σε ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, λέει ο ΥΠΟΙΚ Μπέσεντ
Μετά την απαλλαγή 30 ημερών από την Ουάσιγκτον που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο εν πλω προς την Ινδία
Ραβανσί: Οι χώρες της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν θα γίνουν νόμιμοι στόχοι
«Οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στην επίθεση κατά του Ιράν, που θα ενωθεί με την Αμερική και το Ισραήλ στην επίθεση κατά του Ιράν, ασφαλώς θα γίνει επίσης νόμιμος στόχος για τα ιρανικά αντίποινα»
Πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν; – Τα αντικρουόμενα μηνύματα από τις ΗΠΑ
Αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ Λευκού Οίκου και Πενταγώνου για τον τερματισμό του πολέμου εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τον σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης για την «επόμενη μέρα»
Τραμπ: Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή «έξυπνων» όπλων
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε απόψε ότι ολοκλήρωσε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της χώρας
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Τραμπ να αποσύρει προπαγανδιστικό βίντεο με σκηνή από την «Τροπική Καταιγίδα»
Ο Μπεν Στίλερ εξέφρασε δημόσια την έντονη αντίθεσή του απέναντι στην πολεμική και πολιτική προπαγάνδα του Λευκού Οίκου, ζητώντας να αφαιρεθεί από κυβερνητικό βίντεο απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα». Το βίντεο, που παρουσιάζει κολάζ από γνωστές κινηματογραφικές επιτυχίες, προβάλλει το μήνυμα της «δικαιοσύνης με τον αμερικανικό τρόπο». Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο […]