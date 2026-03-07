Ο Μπεν Στίλερ εξέφρασε δημόσια την έντονη αντίθεσή του απέναντι στην πολεμική και πολιτική προπαγάνδα του Λευκού Οίκου, ζητώντας να αφαιρεθεί από κυβερνητικό βίντεο απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα». Το βίντεο, που παρουσιάζει κολάζ από γνωστές κινηματογραφικές επιτυχίες, προβάλλει το μήνυμα της «δικαιοσύνης με τον αμερικανικό τρόπο». Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο […]