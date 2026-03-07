Η ηλικία του Σύμπαντος αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα της σύγχρονης κοσμολογίας. Παρότι η επιστημονική κοινότητα θεωρεί εδώ και χρόνια ότι το Σύμπαν δημιουργήθηκε πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, η ακριβής τιμή εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης επιστημονικής διαμάχης. Μια νέα μελέτη ευρωπαίων αστρονόμων έρχεται τώρα να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ, χρησιμοποιώντας ως οδηγό τα αρχαιότερα άστρα του Γαλαξία μας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Μπολόνια και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής Leibniz στο Πότσνταμ, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αντί να προσπαθήσουν να μετρήσουν άμεσα την ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται το Σύμπαν – όπως γίνεται συνήθως – οι ερευνητές ακολούθησαν μια διαφορετική στρατηγική: προσπάθησαν να υπολογίσουν την ηλικία του Σύμπαντος μέσω των αρχαιότερων άστρων που γνωρίζουμε.

Η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι απλή αλλά ισχυρή. Το Σύμπαν δεν μπορεί να είναι νεότερο από τα άστρα που περιέχει. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια την ηλικία των παλαιότερων άστρων στον Γαλαξία μας, τότε μπορούμε να θέσουμε ένα αξιόπιστο κατώτερο όριο για την ηλικία του ίδιου του Σύμπαντος.

Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιστημονικής συζήτησης που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη: τη λεγόμενη «ένταση του Hubble». Το πρόβλημα αφορά την τιμή της σταθεράς του Hubble, δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο διαστέλλεται σήμερα το Σύμπαν. Δύο βασικές μέθοδοι μέτρησης έχουν οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες αντιφάσεις στην κοσμολογία.

Η πρώτη μέθοδος βασίζεται σε παρατηρήσεις σχετικά κοντινών αστρονομικών αντικειμένων, όπως οι μεταβλητοί αστέρες Κηφείδες και οι υπερκαινοφανείς αστέρες τύπου Ia. Με αυτή την προσέγγιση, η διαστολή του Σύμπαντος φαίνεται ταχύτερη, γεγονός που συνεπάγεται ότι το Σύμπαν είναι νεότερο – περίπου 13 δισεκατομμυρίων ετών.

Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί δεδομένα από το πρώιμο Σύμπαν, και ειδικότερα από την κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου – την «ηχώ» της Μεγάλης Έκρηξης που παρατηρούμε σήμερα. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, το Σύμπαν φαίνεται να διαστέλλεται πιο αργά, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη ηλικία, κοντά στα 14 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η διαφορά αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή, όμως για τους κοσμολόγους είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι ίσως κάτι δεν κατανοούμε πλήρως είτε στη φυσική του Σύμπαντος είτε στις μεθόδους μέτρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα μελέτη προτείνει μια τρίτη οδό: αντί να συγκρίνουμε άμεσα τις διαφορετικές μετρήσεις της διαστολής, μπορούμε να μετατρέψουμε τη συζήτηση σε σύγκριση ηλικιών. Με άλλα λόγια, να δούμε ποια από τις δύο εκτιμήσεις είναι συμβατή με την ηλικία των αρχαιότερων άστρων.

Για να το πετύχουν αυτό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν τεράστιο κατάλογο ηλικιών άστρων του Γαλαξία που είχε δημιουργηθεί σε προηγούμενη έρευνα του Ινστιτούτου Αστροφυσικής Leibniz. Η βάση δεδομένων περιλάμβανε περισσότερα από 200.000 άστρα, για τα οποία είχαν υπολογιστεί ηλικίες μέσω συνδυασμού πολλών παραμέτρων, όπως η φωτεινότητα, η θέση και η απόστασή τους.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα δεδομένα της τρίτης μεγάλης έκδοσης του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος Gaia. Ο δορυφόρος Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας έχει χαρτογραφήσει με πρωτοφανή ακρίβεια τον Γαλαξία μας, παρέχοντας εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις αποστάσεων, κινήσεων και φασμάτων για εκατομμύρια άστρα.

Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, οι επιστήμονες μπόρεσαν να επιλέξουν ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα αξιόπιστο δείγμα από τα αρχαιότερα άστρα του Γαλαξία. Η επιλογή βασίστηκε στην ποιότητα των δεδομένων και όχι στον αριθμό των άστρων. Τελικά κατέληξαν σε περίπου εκατό άστρα για τα οποία οι ηλικιακές εκτιμήσεις θεωρούνται εξαιρετικά αξιόπιστες.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου StarHorse, το οποίο συνδυάζει αστρονομικά δεδομένα και θεωρητικά μοντέλα εξέλιξης των άστρων για να υπολογίσει την ηλικία τους με μεγάλη ακρίβεια.

Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον: η πιθανότερη ηλικία για τα αρχαιότερα αυτά άστρα είναι περίπου 13,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η τιμή αυτή είναι πολύ σημαντική για τη συζήτηση σχετικά με την ηλικία του Σύμπαντος. Εάν το Σύμπαν ήταν πράγματι μόλις περίπου 13 δισεκατομμυρίων ετών – όπως προκύπτει από ορισμένες μετρήσεις της τοπικής διαστολής – τότε θα έπρεπε να είναι νεότερο από ορισμένα άστρα που ήδη υπάρχουν μέσα σε αυτό. Αυτό όμως είναι φυσικά αδύνατο.

Αντίθετα, η ηλικία των 13,6 δισεκατομμυρίων ετών ταιριάζει πολύ καλύτερα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία, οι οποίες τοποθετούν την ηλικία του Σύμπαντος κοντά στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

Με άλλα λόγια, τα αρχαιότερα άστρα φαίνεται να υποστηρίζουν το σενάριο ενός πιο «γηραιού» Σύμπαντος.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μέτρηση ηλικιών άστρων αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική επιστημονική διαδικασία, καθώς εξαρτάται από πολύπλοκα μοντέλα αστρικής εξέλιξης και από την ακρίβεια των παρατηρησιακών δεδομένων. Ωστόσο, η ποιότητα των δεδομένων που παρέχει το Gaia επιτρέπει πλέον την επίτευξη πρωτοφανούς ακρίβειας.

Η σημασία της έρευνας δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δείχνει επίσης ότι ο ίδιος ο Γαλαξίας μας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος «κοσμολογικού εργαστηρίου». Αντί να εξετάζουμε μόνο μακρινούς γαλαξίες και το πρώιμο Σύμπαν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πιο παλιά αστρικά «απολιθώματα» του Γαλαξία για να κατανοήσουμε την ιστορία του Σύμπαντος.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μέρος ενός αναδυόμενου επιστημονικού πεδίου που συχνά αποκαλείται «κοσμολογία κοντινού πεδίου». Σε αυτό το πλαίσιο, η λεπτομερής μελέτη των άστρων της δικής μας γαλαξιακής γειτονιάς μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για τις πιο πρώιμες εποχές της κοσμικής ιστορίας.

Παρά τη σημασία των αποτελεσμάτων, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται ακόμη για οριστική απάντηση στο πρόβλημα της έντασης του Hubble. Παραμένουν αβεβαιότητες στις εκτιμήσεις ηλικιών των άστρων, ενώ και τα κοσμολογικά μοντέλα συνεχίζουν να εξελίσσονται.

Ωστόσο, η μελέτη προσφέρει μια ανεξάρτητη και ιδιαίτερα σημαντική ένδειξη που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης αστροφυσικής.

Το επόμενο μεγάλο βήμα αναμένεται με τις επόμενες εκδόσεις δεδομένων της αποστολής Gaia. Η τέταρτη μεγάλη δημοσίευση δεδομένων αναμένεται να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ακρίβεια των αστρονομικών μετρήσεων, επιτρέποντας ακόμη πιο αξιόπιστους υπολογισμούς ηλικιών για τα αρχαιότερα άστρα.

Εάν οι μελλοντικές μετρήσεις επιβεβαιώσουν τα σημερινά αποτελέσματα, τότε τα αστρικά «απολιθώματα» του Γαλαξία μας ίσως αποδειχθούν το κλειδί για την κατανόηση της πραγματικής ηλικίας του Σύμπαντος – και ίσως ακόμη για την αναθεώρηση ορισμένων από τις βασικές παραδοχές της κοσμολογίας.

Με άλλα λόγια, τα πιο παλιά άστρα που λάμπουν σήμερα στον νυχτερινό ουρανό ίσως κρατούν τη μνήμη της ίδιας της γέννησης του Σύμπαντος. Και η αποκρυπτογράφηση αυτής της μνήμης μπορεί να αποδειχθεί μια από τις πιο συναρπαστικές επιστημονικές περιπέτειες των επόμενων ετών.