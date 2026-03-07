Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τον Χρήστο Βαλαβανίδη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 81 ετών, χαρακτηρίζοντάς τον «ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το θέατρο».

Σε δήλωσή της, η υπουργός ανέφερε: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας».

Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, ο Χρήστος Βαλαβανίδης αναμετρήθηκε με σημαντικούς ρόλους, καλύπτοντας όλο το φάσμα του ρεπερτορίου – από το αρχαίο δράμα έως την επιθεώρηση. Με το πηγαίο ταλέντο και τον βαθύ σεβασμό του στο κείμενο, πρόσφερε πλήθος ισάξιων και αξέχαστων ερμηνειών.

Παράλληλα, διακρίθηκε και πίσω από τη σκηνή ως σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος, συνιδρύοντας με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη το «Από Μηχανής Θέατρο». Μέσα από τη συμμετοχή του σε πολλές τηλεοπτικές σειρές κατέκτησε την αγάπη του κοινού, ενώ στον κινηματογράφο ξεχώρισε σε ταινίες όπως «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» του Νίκου Νικολαΐδη και «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη.

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε επίσης πως ο Βαλαβανίδης υπήρξε πνεύμα ανήσυχο και ερμηνευτής προικισμένος, που συνδύαζε την ευχέρεια των εκφραστικών του μέσων με σκληρή δουλειά και αυτοσχεδιαστική δεινότητα. Οι ποιητικές του συλλογές, σημείωσε, αναδεικνύουν την ευρύτατη παιδεία του και τον ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό του χαρακτήρα.

«Στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια», κατέληξε η υπουργός Πολιτισμού.