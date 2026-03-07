Ισχυρή φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (07.03.2026) σε δασική έκταση στην Κόρινθο. Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε στα Σοφιανά προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κινητοποιώντας άμεσα σημαντικές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του σε μεγαλύτερη δασική ζώνη.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.