Οι αυξήσεις στα καύσιμα συνεχίζονται, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να πυροδοτεί νέα άνοδο στις τιμές.

Μόνο μέσα σε μία εβδομάδα, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά έως και 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει σχεδόν στα 1,79 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς.

Οι ανατιμήσεις αποδίδονται στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στις διεθνείς αγορές πετρελαιοειδών, γεγονός που εντείνει την πίεση στην εγχώρια αγορά και στους καταναλωτές.

Φωτιά τα καύσιμα στα νησιά

Όμως αν ανατρέξει κάποιος στα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα Υγρά Καύσιμα θα διαπιστώσει ότι η βενζίνη ήδη σε νησιά έχει χτυπήσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, σε μέσα επίπεδα.

Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Και αν ερευνήσει κάποιος τα στοιχεία πιο αναλυτικά και φτάσει μέχρι τις πραγματικές τιμές στα καύσιμα σε συγκεκριμένα νησιά θα δει ότι τα 2 ευρώ ανά λίτρο αποτελούν έχουν ξεπεραστεί…

Η βενζίνη των 2,35 ευρώ ανά λίτρο στις Κυκλάδες

Στη Μήλο, στην Πάρο, στην Ίο, τη Νάξο, την Άνδρο, στη Σαντορίνη, στο Κουφονήσι, στην Κύθνο, στη Σχοινούσα, στη Σίφνο, στη Μύκονο σε πρατήρια υγρών καυσίμων οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνονται από από τα 2,002 μέχρι τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο. Ακραίες τιμές, μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τη μέση πανελλαδική τιμή.

Αν συγκρίνουμε δηλαδή τη μέση τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη όπως έχει διαμορφωθεί στις Κυκλάδες με τη μέση πανελλαδική τιμή των 1,788 ευρώ ανά λίτρο, προκύπτει μία ψαλίδα πάνω από 21 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Τα καύσιμα στα Δωδεκάνησα με τη βενζίνη στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο

Ανάλογη εικόνα, με επίπεδα τιμών χαμηλότερα σε σχέση με τις Κυκλάδες, θα διαπιστώσει κάποιος αν ερευνήσει και τα καύσιμα στα Δωδεκάνησα.

Η μέση τιμή της βενζίνης στα Δωδεκάνησα είναι στα 1,917 ευρώ ανά λίτρο. Και η απόκλιση από τη μέση πανελλαδική αγγίζει τα 13 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Σε πρατήρια του ακριτικού νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας οι ακραίες τιμές στη βενζίνη κυμαίνονται από τα 2,019 μέχρι τα 2,19 ευρώ ανά λίτρο: Πάτμος, Τήλος, Ρόδος και Σύμη είναι τα νησιά με τις τιμές φωτιά στα καύσιμα

Ευθύνεται μόνο ο πόλεμος για τις ακραίες τιμές;

Τις αποκλίσεις στα πρατήρια των νησιών και άλλων περιοχών εντόπισε και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.

Γιατί όμως σε αυτές τις περιοχές οι τιμές είναι υψηλότερες συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας; Είναι μεγαλύτερη η επίπτωση από τις αυξήσεις που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή;

Οι τιμές στα καύσιμα επηρεάστηκαν και στα νησιά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αν δει κανείς τις μεταβολές των μέσων τιμών στη βενζίνη ανά περιοχή το διάστημα πριν και μετά τον πόλεμο θα διαπιστώσει ότι είναι πάνω, κάτω ίδιες με τη μέση πανελλαδική τιμή. Δηλαδή η μέση πανελλαδική τιμή ανέβηκε στα 1,788 ευρώ ανά λίτρο (+0,034 ευρώ ανά λίτρο) και στις Κυκλάδες η μέση τιμή αυξήθηκε στα 2 ευρώ ανά λίτρο (+0,026 ευρώ ανά λίτρο).

Το ύψος των τιμών στα καύσιμα των νησιών διαμορφώνεται με αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις για τους ακόλουθους λόγους, όπως έχουν επισημάνει κατά καιρούς η Επιτροπή Ανταγωνισμού και παράγοντες της αγοράς:

Στο χαμηλό βαθμό ανταγωνισμού που επικρατεί στις αγορές αυτές. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών είναι από μία έως δύο που δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα νησιά με πρατήρια. Στο υψηλό κόστος των μεταφορικών των καυσίμων. Το κόστος μεταφοράς καυσίμων με δεξαμενόπλοια είναι μεγάλο με αποτέλεσμα να μετακυλίεται στην κατανάλωση. Λίγοι έως και ανύπαρκτοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων στα νησιά. Άρα το κόστος εφοδιασμού είναι μεγάλο. Χαμηλές καταναλώσεις καυσίμων. Αν εξαιρέσουμε τις θερινές περιόδους όπου ο τουρισμός αυξάνεται όπως και οι οδικές μετακινήσεις τον υπόλοιπο χρόνο οι πωλήσεις είναι υπερβολικά χαμηλές. Άρα πρατηριούχοι για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους σε λειτουργία και να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά κόστη διατηρούν τις υψηλές τιμές στα καύσιμα. Κερδοσκοπικά φαινόμενα τους θερινούς μήνες. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τους θερινούς μήνες καταγράφονται κερδοσκοπικές πρακτικές με τις τιμές παρά την αυξημένη κατανάλωση να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Πηγή: O.T