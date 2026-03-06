Ιρανικοί πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Το Μπεν Γκουριόν αποτελεί τον κύριο διεθνή αεροπορικό κόμβο του Ισραήλ, και οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή του θεωρείται εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Times of Israel, σημειώθηκε καθυστέρηση πτήσης της El Al στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ. Πτήση επαναπατρισμού από το Λος Άντζελες αναγκάστηκε να παραμείνει στον αέρα λόγω συναγερμού για νέα επίθεση με ρουκέτες και πυραύλους από το Ιράν.

Μετά την ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του κεντρικού Ισραήλ, θραύσματα φέρεται να έπεσαν σε ορισμένες περιοχές. Ο συναγερμός προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στις πτήσεις και καθυστέρηση στις προσγειώσεις.

Η πτήση της El Al παρέμεινε σε κυκλική πορεία για περίπου μισή ώρα, ενώ οι αρχές του αεροδρομίου διενήργησαν ελέγχους στον διάδρομο προσγείωσης για πιθανά υπολείμματα πυραύλων. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την επιβεβαίωση ότι ο διάδρομος ήταν ασφαλής, το αεροσκάφος που μετέφερε Ισραηλινούς επιβάτες από το Λος Άντζελες προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπεν Γκουριόν γύρω στις 11:00 το πρωί.