Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague ύστερα από την επικράτηση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας
Η Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να υποχωρούν στη 10η θέση της βαθμολογίας. Με τη regular season να μπαίνει στην τελική της ευθεία, οι δύο «αιώνιοι» έχουν μπροστά τους αρκετά σημαντικά παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:Παρί (10/3, εκτός), […]
Διεύρυνε το σερί του με 11η διαδοχική νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Η Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του απέναντι στον Παναθηναικό στην EuroLeague, επικρατώντας στο ΣΕΦ με 86-80 και φτάνοντας τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στη διοργάνωση. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το 2/2 απέναντι στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν στη φετινή σεζόν, καθώς είχαν επικρατήσει και στον πρώτο γύρο στο ΟΑΚΑ με 87-82 στις 2 Ιανουαρίου. […]
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα οι ψυχωμένοι «ερυθρόλευκοι» των απουσιών και πήραν το ντέρμπι
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε στο 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.
Σπουδαίο «διπλό» της Μπάγερν στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα
Η Μπάγερν Μονάχου πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 85-80 του Ερυθρός Αστέρας για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Οι Γερμανοί άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπάγερν ανέβηκε στο 13-17, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο […]