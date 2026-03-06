Η Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του απέναντι στον Παναθηναικό στην EuroLeague, επικρατώντας στο ΣΕΦ με 86-80 και φτάνοντας τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στη διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το 2/2 απέναντι στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν στη φετινή σεζόν, καθώς είχαν επικρατήσει και στον πρώτο γύρο στο ΟΑΚΑ με 87-82 στις 2 Ιανουαρίου.

Το εντυπωσιακό σερί του Ολυμπιακού απέναντι στο «τριφύλλι» στην Ευρωλίγκα ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου 2021, όταν είχε επικρατήσει στο ΟΑΚΑ με 84-65, και από τότε έχει καταφέρει να κερδίσει όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια στη διοργάνωση.

Οι 11 συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού στην EuroLeague

23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/03/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88

14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός τελικός – Άμπου Ντάμπι)

02/01/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

06/03/26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80