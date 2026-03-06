Στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της EuroLeague προέκυψε απρόοπτο για τους «πράσινους».

Ο Κένεθ Φαρίντ αποχώρησε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο εμφανές χτύπημα. Συνοδεία δύο μελών του τεχνικού επιτελείου του Εργκίν Αταμάν, ο Αμερικανός υπέστη διάσειση και έντονη ζαλάδα, γεγονός που τον απέκλεισε από τη συνέχεια του αγώνα. Παραμένει υπό παρακολούθηση στο ιατρείο του ΣΕΦ και σε περίπτωση που οι ζαλάδες συνεχιστούν, θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο χρόνος συμμετοχής του Φαρίντ στο πρώτο ημίχρονο ήταν περιορισμένος, μόλις τρία λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, χωρίς να καταγράψει στατιστική επίδοση. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό στο κρίσιμο ντέρμπι των «αιωνίων».