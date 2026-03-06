Η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ερωτώμενη για την ομιλία της στην Ευρωβουλή, κατά την οποία χρησιμοποίησε φράσεις όπως «ο καρκίνος της Ευρώπης», αναφερόμενη στην Αριστερά, είπε πως ο λόγος που νιώθουμε ανασφαλείς στις γειτονιές μας και ο λόγος που ισλαμοποιούνται οι χώρες μας σιγά-σιγά με αυξανόμενο ρυθμό είναι η ταύτιση της Αριστεράς με το Ισλάμ.

«Η Αριστερά ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία το θέλει το Ισλάμ. Η Αριστερά είναι και τώρα σήμερα που υποστηρίζει καθεστώτα. Η Αριστερά ήταν αυτή που ήταν με τη Χαμάς. Κάθε φορά που προσπαθούμε να περάσουμε και για τα κλειστά σύνορα και για να σταματήσουμε να χρηματοδοτούνται ουσιαστικά λαθρομετανάστες στις χώρες μας είναι μονίμως, μονίμως τα δήθεν κεντροδεξιά και κεντροαριστερά και κεντρώα κόμματα χέρι-χέρι με την Αριστερά, όλοι αυτοί είναι που κάνουνε κουμάντο. Και όλο το οικονομικό επίσης βούλιαγμα το οποίο έχει υποστεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, αλλά εγώ θα σταθώ στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα με ενδιαφέρει πάνω από όλα, είναι εξαιτίας της Αριστεράς και των σοσιαλιστικών οικονομικών πολιτικών της. Το ότι κλείνουν βιομηχανίες, το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία πίσω από την άλλη. Γιατί όταν έχεις πολύ υψηλή φορολογία, πολύ υψηλές εισφορές, προκαλείς μία ασφυξία ουσιαστικά και στον ιδιωτικό τομέα, όποιος κι αν είναι αυτός.

«Η ελίτ των Βρυξελλών, η ελίτ γενικότερα της Ευρώπης και της Αμερικής, τι είναι; Το σοσιαλισμό δεν υποστηρίζουνε; Αν δεν υποστήριζε, και αν δεν κυβερνούσε και δεν εξαπλωνόταν αυτός ο καρκίνος της Αριστεράς και του Σοσιαλισμού στην Ευρώπη και γενικότερα στη Δύση, θα βλέπατε μία παραγωγή, η οποία θα ήταν απίστευτη σε όλο τον κόσμο. Τα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα έχουν κλείσει όλα. Η Αριστερά από τη μία όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα θέλει να προκαλεί ασφυξία και ουσιαστικά θέλει να κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέλει να υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός, να μπαίνουν τα βύσματα, οι δικοί τους μέσα στις υπηρεσίες χωρίς αξιοκρατία, να κάνουν αυτοί κουμάντο με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν μια πολύ κλειστή αγορά για ολιγάρχες. Ο Μητσοτάκης θέλει, όπου πάνε τα λεφτά να τα ελέγχει αυτός, το επιτελικό του κράτος, οι μικρές επιχειρήσεις να κλείνουν και ουσιαστικά να δίνει ό,τι είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από κρατικό δανεισμό και είναι σε κρατικές δαπάνες, σε δικούς του, είτε πάλι σε δικούς του ολιγάρχες. Είναι ο Σημίτης ουσιαστικά σε άλλη φωτογραφία, αυτό είναι. Αυτό είναι».

Επίσης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή είπε πως ορθώς έπραξαν ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς στο Ιράν.

«Ορθώς έπραξε η Αμερική και το Ισραήλ απέναντι σε ένα αυταρχικό μουσουλμανικό καθεστώς των μουλάδων με όλες αυτές τις εκτελέσεις που γινόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια, ένα τυραννικό καθεστώς το οποίο βίαζε, δολοφονούσε, εκτελούσε χιλιάδες πολίτες. Η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη θα ήθελα να είναι πολύ πιο ισχυρές. Φυσικά και ήτανε επιβεβλημένη η ανάγκη υποστήριξης πολεμικής βοήθειας στην Κύπρο. Ήτανε το λογικό, ήτανε το αυτονόητο, ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο ισχυροί, ακόμα και να κάνουμε εμείς επιθέσεις αν θα έπρεπε να επεμβαίνουμε ως Ευρώπη στους μουλάδες του Ιράν. Όχι να περιμένουμε να μας απειλούν με πυρηνικά.

Αν η Ευρώπη ήτανε μια ισχυρή Ευρώπη, θα έπρεπε να είναι αυτή η οποία θα προστάτευε τον εαυτό της από τα πυρηνικά που μας απειλούσε το καθεστώς του Ιράν.

Παρόλα αυτά όμως και το ότι το κάνει η Αμερική και το Ισραήλ προφανώς και είναι σύμμαχοί μας, προφανώς και καλά κάνουν, προφανώς και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην Τουρκία και προφανώς και το στηρίζουμε όλο αυτό γιατί και η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα χάσει το 70 με 80% της δύναμής της.

«Από την άλλη όμως, αν ήμασταν ισχυροί θα μπορούσαμε να κάνουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει σήμερα η Αμερική και το Ισραήλ και θα τους είχαμε τελειώσει. Θα είχαν ξεδοντιαστεί οι μουλάδες του Ιράν, θα είχαμε τελειώσει μια ώρα αρχύτερα. Παρόλα αυτά όμως η Ευρώπη σας ξαναλέω, όχι απλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα και αυτό με θλίβει πραγματικά γιατί εγώ δεν θέλω μία Ευρώπη ανίσχυρη, θέλω μια Ευρώπη ισχυρή, μια Ευρώπη η οποία όταν την απειλεί ο εχθρός της με τους πυραύλους, τους βαλλιστικούς, με πυρηνικά, πρέπει να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ πραγματικά με την καλή έννοια ζηλεύω, το ότι το Ισραήλ έχει καταφέρει να είναι μια τέτοια υπερδύναμη, με ένα τόσο μικρό κράτος ουσιαστικά.

Πού είναι το Διεθνές Δίκαιο όταν η Κύπρος μας, η μισή, είναι υπό κατοχή και εισβολή; Πού είναι η Ευρώπη για να καταδικάσει τη στάση της Τουρκίας και τον βρώμικο ρόλο της για το Διεθνές Δίκαιο; Εδώ όμως μιλάμε για το Ισλάμ. Το Ισλάμ προσπαθεί και με τα πυρηνικά και την απειλή αλλά και με τον εκ των έσω λαθρομετανάστευση που μας φέρνει και μας γεμίζει τις πόλεις μας. Είναι η χρυσή μας ευκαιρία να πατήσουμε κάτω το κεφάλι του φιδιού που λέγεται Ισλάμ. Είναι χρυσή ευκαιρία να τελειώνουμε με τους Ισλαμιστές.

Όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, χθες αποβιβάστηκαν στην Ιεράπετρα λαθρομετανάστες. Δεν φτάνει που έχουμε ήδη πόσους έχουμε μέσα, δεν φτάνει που τους ανεχόμαστε και τους πληρώνουμε και είναι ελεύθεροι και τριγυρνούν ελεύθεροι, φέρνουμε και άλλους και πού πάνε;» κατέληξε η κ. Λατινοπούλου.