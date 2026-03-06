Η μουσικοσυνθέτις Ζωή Τηγανούρια, σε συνεργασία με τη χορωδία του Βαφοπούλειο Πνευματικού Κέντρου και τη σοπράνο Άλκηστις Τόγια, καθώς και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Εμμανουήλ Λορέντζου θα παρουσιάσουν μία συναυλία αφιερωμένη στιχουργικά και μουσικά στη γυναίκα.

Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο ChorΩδές του Σωματείου Φίλων του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης και το Μεικτό Τμήμα Χορωδίας του Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική σύνθεση–ύμνο στη γυναικεία ψυχή, μέσα από έργα της Ζωής Τηγανούρια, μεταγραφές για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία, επιλογές από την πλούσια δισκογραφία της, την ταινία του Hollywood Forbidden Tango, τη σειρά Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο, γνωστές θεατρικές παραστάσεις που υπογράφει τη μουσική καθώς και μία νέα σύνθεσή της, γραμμένη ειδικά για τη συγκεκριμένη παράσταση σε στίχους της Λούλας Παπαγιαννοπούλου.

Η «Βεντάλια από Γυναίκες», με τη συνύπαρξη της Ζωής, της Άλκηστης και των 150 γυναικών χορωδών επί σκηνής, φωτίζει τη δύναμη, το πάθος, τις δοκιμασίες και τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας, τότε και σήμερα, μέσα από έναν σύγχρονο, λυρικό και βαθιά συγκινητικό μουσικό λόγο.

Η Ζωή Τηγανούρια είναι διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα συνθέτις, σολίστ ακορντεόν και performer, με πολυετή παρουσία στην ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή. Για το έργο της, τη συμβολή της στη σύγχρονη μουσική δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά, έχει τιμηθεί με πλήθος βραβεύσεων και διακρίσεων από σημαντικούς πολιτιστικούς και θεσμικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ζωή Τηγανούρια: Καλλιτεχνική Διεύθυνση-Συνθέσεις – Σολίστ ακορντεόν

Άλκηστις Τόγια: Σοπράνο – Διδασκαλία Χορωδιών

Χορωδία Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο ChorΩδές Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης,

Εμμανουήλ Λορέντζος: Διεύθυνση ορχήστρας Με την ευγενική συμμετοχή: Χορωδίας Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ.

Μουσικοί: Βασίλης Κατσούλης – Παραδοσιακό βιολί Γιώργος Πολίτης – Ηλεκτρικό μπάσο Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα / Κρουστά

Αλέξανδρος Τράμπας: Ενορχηστρωτική επιμέλεια Ενορχηστρώσεις: Ζωή Τηγανούρια, Αλέξανδρος Τράμπας, Χάρης Πεγιάζης, Στέλιος Γενεράλης

Μάνος Αντωνίου: Σκηνοθεσία – Σχεδιασμός φωτισμών

