Η Αστυνομία Κομοτηνής εξιχνίασε υπόθεση διαρρήξεων σε κατοικίες στις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Όπως διακριβώθηκε, δύο άτομα – ένας αλλοδαπός και μία ημεδαπή – φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση στη διάρρηξη οικιών. Για την υπόθεση συνελήφθη η ημεδαπή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο αλλοδαπός συνεργός της.

Κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέρρηξαν συνολικά 27 σπίτια στις δύο πόλεις. Από το εσωτερικό των κατοικιών αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και μία τραπεζική κάρτα, με την οποία πραγματοποίησαν ανάληψη χρημάτων.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, είδη ένδυσης και κινητά τηλέφωνα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν στη διάπραξη των κλοπών.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.