Στα χέρια της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης βρέθηκε 36χρονος διαρρήκτης, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει πλούσια δράση το τελευταίο δεκάμηνο, με λεία που εκτιμάται σε 155.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο δράστης χρησιμοποιούσε ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία και από τον περασμένο Μάιο είχε διαρρήξει οκτώ σπίτια – ενώ σε μία ακόμη περίπτωση η απόπειρά του απέτυχε.

Από το εσωτερικό των κατοικιών αφαίρεσε 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, μετρητά ύψους 1.600 ευρώ, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και προσωπικά αντικείμενα των παθόντων.

Ο 36χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν επιχείρησε να εισέλθει σε δύο διαμερίσματα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων αντικλείδια, ελάσματα, ταινίες αλουμινίου για αντιγραφή κλειδιών και μαγνήτης κλειδιών για πόρτες ασφαλείας.