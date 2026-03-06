Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου. Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Διευκρινίζεται πως πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.