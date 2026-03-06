Οι διαταραχές στις προμήθειες φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή κάνουν ευρωπαϊκές χώρες να αναζητούν νέους συμμάχους στον τομέα αυτό. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μεγάλες ανάγκες για θέρμανση αλλά και παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο βλέπει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκες εξεύρεσης περισσότερων προμηθευτών. Ανάμεσα στις χώρες που κινούνται πιο δραστήρια στα πλαίσια τέτοιων προσπαθειών αυτών είναι όπως όλα δείχνουν η Γερμανία, η οποία φέρεται τώρα να βρίσκεται σε συνομιλίες για να αποκτά προμήθειες και από τον Καναδά.

Όλα αυτά την ώρα που οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή και διαμορφώνονται σήμερα σε 49 ευρώ από 32 ευρώ η μεγαβατώρα στις 27 Φεβρουαρίου. Είχαν φτάσει μέχρι τα 55 ευρώ τις προηγούμενες ημέρες. Σε αυτό συνέβαλε και η παύση διάθεσης υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ στις διεθνείς αγορές λόγω των εχθροπραξιών. Η χώρα πουλά τις μεγαλύτερες ποσότητες στην Ασία αλλά η κίνηση της Qatar Energy να κλείσει τις κάνουλες για τουλάχιστον ένα μήνα έχει επηρεάσει όλες τις αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ έχουν φτάσει τα 85 δολάρια από 72 δολάρια το βαρέλι που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου πριν τις επιθέσεις. Ο χρυσός παρέμενε ενισχυμένος πάνω από τα 5.100 δολάρια η ουγγιά.

Οι κινήσεις του Βερολίνου

Το Βερολίνο μέχρι το 2022 αγόραζε μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία, μέχρι που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και έκλεισαν στην πορεία οι στρόφιγγες. Στη συνέχεια η μεγαλύτερη οικονομία της χώρας στράφηκε στις ΗΠΑ για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αλλά τώρα θέλει όπως όλα δείχνουν να μειώσει την εξάρτηση αυτή.

Πλέον η γερμανική κρατική εταιρεία ενέργειας Uniper μιλά με εταιρείες του Καναδά για να δει πως θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα αποθέματά της, ανέφεραν πληροφορίες του Reuters. Συνομιλίες φαίνεται να γίνονται επίσης μεταξύ των δύο χωρών και σε πολιτική επίπεδο.

Είναι ενδεικτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν το 96% των εισαγωγών LNG της Γερμανίας πέρυσι, όταν η Uniper σύναψε επίσης μια πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία με την καναδική Tourmaline.

Η Uniper έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι επιδιώκει συνεχώς να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της και ότι ο Καναδάς παρουσίαζε ενδιαφέρον λόγω του σταθερού εποπτικού περιβάλλοντος, των πόρων φυσικού αερίου και των προοπτικών πώλησης LNG.

Οι συνομιλίες αντανακλούν επίσης φόβους ότι η Γερμανία μπορεί να εξαρτάται υπερβολικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ενεργειακό εφοδιασμό της, καθώς η χώρα συνεχίζει να πλήττεται μια ενεργειακή κρίση που έπληξε την οικονομία της αφού η Ρωσία, πρώην κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου του Βερολίνου, σταμάτησε τις παραδόσεις, σημειώνεται.

Ο Καναδάς από την πλευρά του αναζητά εναλλακτικούς αγοραστές για να μειώσει κι αυτός την εξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές φυσικού αερίου. Για το λόγο αυτό ήδη μιλά με χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και η Μαλαισία. Μια συμφωνία με τη Γερμανία θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει αντισταθμιστικά οφέλη στον τομέα της άμυνας και αλλού.

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενέργειας

Οι εξελίξεις επιτάσσουν τέτοιες κινήσεις αφού την ίδια στιγμή ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή γενικότερα έχουν οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία με στόχο την επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας.